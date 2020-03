Vince McMahon déjà “négatif” et “incertain” sur Shayna Baszler

WWE

Il semble que Vince McMahon se soit déjà refroidi sur Shayna Baszler.

C’est ce que dit Dave Meltzer dans le Wrestling Observer Newsletter de cette semaine, avec un article indiquant qu ‘”il y avait de la négativité et de l’incertitude concernant la réaction de McMahon au match de Baszler avec Kairi Sane sur Raw.”

Meltzer extrapole, notant que les lutteurs et le match n’ont pas obtenu les réactions de la foule souhaitées et que le combat n’a pas réussi à faire ressembler “ The Queen of Spades ” à une tête d’affiche potentielle de WrestleMania 36, ​​ce qu’elle pourrait bien être si elle finissait par gagner ce dimanche. Elimination Chamber match comme prévu.

Le combat en question a été mal reçu et les points ci-dessus sont valables. Pourtant, Baszler et Sane ont travaillé sur une longue querelle pleine de matchs acclamés dans NXT, ce qui rend tout à fait possible que l’échec de lundi ait quelque chose à voir avec le système d’agence rigide de l’alignement principal. Quoi qu’il en soit, il n’a pas atterri.

Si le rapport est exact, la WWE est dans une situation difficile avec le Raw Women’s Championship. De manière réaliste, Baszler est le seul choix pour remporter la chambre et faire face à Becky Lynch à “ Mania, car Asuka a déjà perdu deux fois contre ” L’Homme ” en 2020, Natalya n’est pas une tête d’affiche, et Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riott ne sont pas finis. Voyons ce qui se passe.