Vince McMahon doit 20 millions de dollars au PDG de XFL limogé

WWE

L’ancien commissaire et chef de la direction de XFL, Oliver Luck, devait environ 20 millions de dollars avant son licenciement avant la mise en faillite de l’entreprise.

C’est selon de nouvelles informations de Dave Meltzer sur l’épisode d’aujourd’hui de Wrestling Observer Radio, suite à la nouvelle de mardi que Luck poursuivait le propriétaire de XFL Vince McMahon pour licenciement abusif.

Meltzer affirme que bien que le chiffre exact se trouve dans le procès, il est scellé via un contrat de confidentialité, bien que 20 millions de dollars seraient le terrain de jeu. La chance avait été garantie cet argent par Vince. Cela ne dépendait pas de la réussite ou non de la XFL, donc il serait dû même si l’organisation faisait faillite. McMahon le savait et a mis fin à toute communication avec Luck, puis l’a limogé la veille du pliage de la XFL, l’informant par lettre.

Le procès révèle également que Vince n’a versé que 44 millions de dollars dans l’entreprise, pas les 500 millions de dollars qu’il avait précédemment réclamés, et qu’il sera probablement en mesure de réclamer une énorme partie de ce montant en tant que dette par le biais du processus de faillite.

Comme cela a déjà été indiqué ailleurs, le nom de McMahon a pris un énorme succès dans le monde des affaires à la suite de la disparition de la XFL. On pense que lui et Luck régleront à l’amiable.