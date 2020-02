Vince McMahon parle de la compétition face à la WWE NXT d’AEW

La WWE a tenu jeudi sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2019, avec Vince McMahon.

Au cours de l’appel, McMahon a été interrogé sur la concurrence d’AEW et si cela les avait amenés à produire un contenu plus audacieux.

Vince a déclaré que AEW n’avait pas du tout changé le contenu de la WWE, car il s’agissait uniquement de personnages, de scénarios et de résolutions de la WWE. Il a dit que AEW n’avait vraiment pas changé le point de vue de la WWE en termes de ce qu’ils présentaient et qu’ils n’avaient pas besoin de contenu plus pointu car ils sont l’un des rares programmes qui sont vraiment PG. En ce qui concerne NXT, Vince a déclaré qu’ils rivalisaient avec AEW le mercredi soir et que la marque se débrouille extrêmement bien. Vince s’est dit confiant que NXT continuera avec succès.

H / T à Wrestling Inc