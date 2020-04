Vince McMahon regrette-t-il de perdre Chris Jericho à AEW?

AEW / WWE

Une récente interview avec le Tampa Bay Times a vu Chris Jericho aborder de nombreux sujets, les commentaires les plus intéressants provenant de ses réflexions sur la WWE et Vince McMahon.

“J’ai gagné la confiance de Vince”, a déclaré Jericho. “Il faut beaucoup de temps pour obtenir sa vraie confiance: la confiance de gagner de l’argent. Il ne m’a jamais dit cela mais indirectement, je pense qu’il regrette de m’avoir perdu parce que j’étais l’un de ses généraux. Je n’ai pas toujours raison, mais je ne sais pas si je ne suis pas près de 80% du temps. “

Il est probablement prudent de supposer que McMahon regrette en effet d’avoir laissé Jericho partir, non seulement pour ses compétences d’interprète, mais à cause de ce qu’il signifie pour AEW. Bien sûr, il n’aurait pas été le plus grand aiguilleur de la WWE s’il était resté, mais il l’est certainement pour AEW.

L’entrevue a également vu Jericho déclarer que la WWE “ne me mentionnera probablement plus jamais”, ajoutant “je ne leur en veux pas. Pourquoi me promouvraient-ils de quelque manière que ce soit, forme ou forme, quand je suis le chef de l’armée adverse “À leur avis, c’est voler de l’argent de leurs poches.”

Jericho a également déclaré qu’il ne serait jamais considéré pour le WWE Hall of Fame tant qu’il travaillerait pour la famille Khan, bien qu’il ne soit pas dérangé par cela. “Je suis un Hall-of-Famer dans mon esprit”, a-t-il déclaré. “C’est tout ce qui compte.”