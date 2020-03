Vince McMahon sécurise l’injection d’argent à la WWE

WWE

Vince McMahon est actuellement en train de prendre des mesures pour fournir à la WWE des liquidités supplémentaires alors que nous traversons une période extrêmement difficile pour son entreprise.

Alpha a noté que le président de la WWE avait déposé lundi un formulaire 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission, Vince ayant promis environ 3,5 millions d’actions de classe B de la WWE via un “contrat à terme prépayé variable”. Il a fait cela pour aider à faire avancer la promotion dans un climat économique difficile, le rapport indiquant que cette décision augmente la liquidité tout en protégeant les droits de vote et de dividende de McMahon.

Le contrat a une date de règlement en mars 2024. À ce moment, un certain nombre d’actions de catégorie A seront émises à Vince en fonction de leur prix à cette date. Il est également à noter que McMahon continuera indéfiniment à titre de président et chef de la direction de la WWE – comme si cela était mis en doute.

Les contrats de télévision massifs de la WWE leur offrent une meilleure protection contre la crise actuelle que toute autre promotion, bien que leurs finances en pâtiront encore au cours des semaines et des mois à venir. Ils sont dans une position privilégiée, mais cela n’empêche pas Vince de renforcer les liquidités de la WWE.