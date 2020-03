Vince McMahon tente d’augmenter la liquidité de la WWE pendant la pandémie de COVID-19

Selon un rapport de À la recherche d’Alpha, Vince McMahon a avancé dans ses plans pour essayer d’obtenir plus de liquidités à la WWE alors qu’ils font face à la pandémie de coronavirus. Selon un récent dépôt 8-K auprès de la SEC, McMahon a conclu un contrat à terme prépayé variable. Cela couvrira 3,5 millions d’actions ordinaires de classe B de la WWE.

Selon l’article, “Monsieur. McMahon a conclu le contrat à terme prépayé variable pour fournir des liquidités actuelles tout en lui permettant de conserver les droits de vote et de dividende ordinaire sur les actions, ainsi que la possibilité de participer à l’appréciation future du cours des actions, pendant la durée du contrat et par la suite si M. McMahon règle le contrat à terme prépayé variable en espèces. » Cela signifie qu’il conserve les droits de vote de McMahon et ajoute de l’argent au grand livre de la société.

Le contrat se terminera aux dates spécifiques en mars 2023.