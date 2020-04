Vince McMahon voulait faire une autre bagarre de la WWE pour tous en 2010

WWE

Le WWF Brawl For All est largement considéré comme l’une des idées les plus stupides et les plus destructrices qu’une promotion de la lutte ait jamais engagée sur bande. La nuit dernière, il a reçu le traitement VICE Dark Side of the Ring, avec la série acclamée plongeant en profondeur le tournoi de combat de shoot controversé, ses ramifications et ses nombreuses victimes.

Il est impossible de regarder l’épisode sans partir avec l’impression que la bagarre pour tous était un désastre absolu (note: c’était le cas). Cela n’a cependant pas empêché Vince McMahon d’envisager d’en exécuter un autre plus d’une décennie plus tard.

John Piermarini, écrivain et producteur de la WWE de 2009 à 2015, a tweeté ce qui suit après le spectacle: –

Si c’est vrai, compte tenu de la pagaille qui a été le premier tournoi, il se classe parmi les idées les plus déconcertantes de McMahon. Les saisons NXT 2009 et 2010 ont mis en vedette Wade Barrett, Daniel Bryan, Kaval et Husky Harris. Il y a certainement des gars durs là-dedans, mais, comme nous l’avons vu dans le Brawl For All original, les gars durs de la lutte pro n’ont pas toujours l’air si dur lorsqu’ils sont obligés de jeter du vrai cuir.

Dieu merci, Vince a été découragé.

