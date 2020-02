Vous souvenez-vous bien de la carrière d’Edge à la WWE?

Edge a choqué le monde quand il a fait son retour inattendu au Royal Rumble le mois dernier. Au moment où ces premiers mots de sa chanson thème ont frappé, d’innombrables membres de l’univers de la WWE – dans l’arène et à la maison – ont perdu la tête, uniquement parce que la superstar Classé-R est partie et a réussi l’impossible.

Il fut un temps où nous pensions que nous ne reverrions jamais Edge jouer dans un ring de la WWE et, après ses cérémonies de retraite émouvantes en 2011, qui pourrait nous en vouloir? Pourtant, d’une manière ou d’une autre, il a suivi les traces de son compatriote superstar à la retraite Daniel Bryan et a défié les chances de faire un retour historique – donnant le coup d’envoi à une toute nouvelle ère de sa carrière légendaire.

En parlant de sa carrière, Edge a accompli des exploits incroyables au cours de sa première décennie avec la WWE, remportant un total de 31 championnats, organisant d’innombrables PPV et devenant le tout premier M. Money In The Bank.

Cela étant dit, cela fait une éternité et un jour depuis les jours de gloire du “ Master Manipulator ”, alors comment vous en souvenez-vous réellement? Ce quiz est-il destiné à voler la victoire ou êtes-vous le véritable opportuniste ultime? Découvrons-le…

Réponses à la fin!