Vraie raison pour laquelle Asuka est sortie pour les commentaires bruts de la WWE

WWE.com

Jerry Lawler a mentionné dans son dernier épisode de podcast qu’Asuka avait en fait été mise en position de commentaire afin de faire du bruit dans la dernière édition d’arène vide de Monday Night Raw.

La WWE a dû tirer le meilleur parti d’une situation difficile avec leurs enregistrements récents dans le Performance Center – en raison de la situation mondiale actuelle – et l’épisode de Raw de lundi dernier a vu une apparition voleuse d’Asuka dans un commentaire.

Apparemment, la raison pour laquelle Asuka était là en premier lieu était d’essayer de créer un bruit atmosphérique pour le match entre Andrade et Rey Mysterio.

Lawler a déclaré:

“Ils ont mis Asuka là-bas pour aider avec le commentaire et pour essayer de faire du bruit et de garder les choses aussi bruyantes que possible pendant le match où il n’y aurait pas de silence, ce qui a beaucoup aidé. C’est difficile et j’étais désolé pour Rey, Andrade et Zelina mais ils ont quand même bien fait. »

Lawler semblait disposé à travailler avec Asuka à nouveau dans des segments d’interview plus hilarants à l’avenir et a déclaré:

“Ce serait génial. Je pouvais imaginer m’asseoir et faire juste une petite interview avec elle. Il faudrait que les gens pensent que je savais ce qu’elle disait et bien sûr, je l’interpréterais simplement dans une interview ou une promo hilarante et drôle ou cinglante sur quelqu’un d’autre et je le mettrais dans mes mots. En fait, tout le monde saurait que je n’avais aucune idée de ce que disait réellement Asuka. Vous pourriez faire des trucs drôles avec ça. Sauf que le public japonais saurait que j’étais un idiot là-bas. »

Si une doublure argentée peut être trouvée dans cette situation actuelle, c’est qu’Asuka a pu voler la vedette une fois de plus avec son travail de personnage fantastique. J’espère que nous la verrons plus dans une position similaire au cours des prochaines semaines et un match pour les championnats par équipes féminins – avec elle et Kairi Sane prenant Alexa Bliss et Nikki Cross étant suggéré – sera mis en position de premier plan venez le Show of Shows.