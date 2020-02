Vraie raison pour laquelle la WWE a éliminé le match sans retenue de Raw

WWE.com

Fightful rapporte que Vince McMahon a changé ses plans à Raw lundi dernier à la toute dernière minute.

Le patron a annulé un match prévu entre Matt Hardy et Randy Orton “ No Holds Barred ” et a décidé qu’ils devraient prendre un autre angle d’attaque de chaise à la place. Selon certaines sources, Vince pensait qu’un match à part entière (une WWE avait déjà annoncé pendant des jours) gâcherait l’importance de l’original Con-Chair-To d’Orton sur Matt la semaine précédente.

Ce même Con-Chair-To de Randy avait enlevé Edge de la télévision pendant des semaines, et on pensait qu’il aurait l’air idiot si Hardy allait bien lutter juste sept jours après avoir subi les mêmes abus. C’est un bon point, pour être juste, mais peut-être que la WWE aurait dû attendre en annonçant “ No Holds Barred ” en premier lieu.

McMahon serait catégorique: la performance de lundi sera en effet la dernière de Matt à la WWE TV. Son contrat actuel doit expirer le 1er mars et la société n’a rien d’autre prévu pour lui. Bien sûr, il y a une chance que Hardy puisse accepter une prolongation, mais tout est en suspens.

Pour l’instant, son dernier match télévisé reste cette défaite de squash face à Erick Rowan lors de l’épisode du 20 janvier.