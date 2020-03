Wade Barrett révèle pourquoi il a quitté la WWE en 2016, les discussions étant déprimées après son départ

Lors d’une récente apparition sur le podcast “Art of Wrestling” de Colt Cabana, Stu “Wade Barrett” Bennett a révélé la raison pour laquelle il avait quitté la WWE en 2016, étant déprimé après son départ, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Pourquoi il a décidé de quitter la WWE: “Alors ok. 2015 et – je suis parti probablement, je pense que c’était en avril ou mai 2016. Et je leur ai dit: «D’accord, mon contrat est en place, je ne démissionne pas.» Ils m’ont fait quelques offres, j’ai dit: «Je ne suis pas intéressé, peu importe ce que vous m’offrez, je dois partir. Je f ** le roi déteste ici, laissez-moi sortir. »Et cela a changé – j’ai adoré mon travail jusqu’à la fin de 2014, début 2015. Parce que j’avais fait des choses passionnantes, j’avais fait des choses pas si excitantes des choses, mais je sentais que j’avais au moins cette carotte devant moi et j’étais excité: “ Vous savez, si continuez à améliorer mon physique, je vais essayer de me faire déchirer, ça les convaincra. Oh, non, non, j’ai peut-être besoin d’un slogan. Et j’ai un slogan. Oh, j’ai peut-être besoin d’un t-shirt qui sera un gros vendeur. Peut-être que je dois travailler sur mes compétences dans le ring. “Il y avait toujours quelque chose dans ma tête,” Oh non, je peux améliorer ça, améliorer ça, améliorer ça. “Au moment où je suis arrivé en 2015 et je me sentais comme” Regardez, J’ai eu ces bonnes vagues. »Mais maintenant, en 2015, je glissais la carte et obtenais des opportunités que je pensais être un peu gaspillées. Comme, je suis devenu le roi du ring, ce qui semble impressionnant. Mais cela a été suivi avec zéro écriture. C’était 30 secondes d’écriture à la fin de là, me disant: ‘Oh, qu’est-ce qu’on va faire avec ces gars aujourd’hui?’ ‘Ah, fais-les juste lutter pendant trois minutes et fais-le passer, Stu, C’était ce niveau d’écriture semaine après semaine après semaine. Et soudain, après avoir fait tout cet effort, j’ai dû grimper la carte et arriver là où je voulais. Pour être récompensé, j’ai trouvé assez décevant, c’est le moins que l’on puisse dire. C’était une prise de conscience que peu importe ce que je fais ici, je suis complètement hors de contrôle de cela. J’attends qu’un homme me donne le pouce levé ou baissé. Et je passe toute ma carrière à attendre et à espérer que je lève le pouce la semaine prochaine et la semaine prochaine, et la semaine prochaine. “

Sur la difficulté de la décision de quitter: «C’était un gros problème de s’en remettre au début, car vous devez vous rappeler que j’ai passé toute ma vie d’adulte à ce moment-là à vouloir cela et à me consacrer à cela. Et aussi, que diable faites-vous après cela quand vous sortez de la lutte? Où vas-tu? Ce n’est pas comme, “Ouais, eh bien, le cheminement de carrière évident après ça,” peu importe. Je n’ai même pas ouvert le contrat. J’ai le contrat à la maison qu’ils m’ont offert et il m’a fallu des mois pour même l’ouvrir et regarder ce qu’ils m’ont offert. Je m’en fichais, ça n’avait pas d’importance parce que je voulais sortir. Ils auraient pu m’offrir quatre fois tout ce que je portais auparavant. »

En étant déprimé après son départ: «C’était un peu [me] être vraiment en panne, en fait. C’est un grand changement dans la vie d’aller des 280 jours par an sur la route et quoi que ce soit. Et même lorsque vous êtes absent, vous ne l’êtes pas parce que vous passez des appels téléphoniques dans toutes les arènes la semaine prochaine, et vous réfléchissez à la façon dont vous pouvez améliorer cela. Et “Oh s ** t, je dois aller faire fabriquer ce nouvel équipement.” Vous êtes constamment en mode lutte. Et puis vous allez au magasin et tout le monde vous reconnaît parce que vous êtes à la télévision deux fois par semaine. Vous ne vous éteignez jamais. Donc, passer soudainement de cela à seulement être chez moi. Je vivais dans une maison géante de Tampa que j’avais achetée, juste au nord de Tampa. Et oui, c’est une grande période de décompression. En particulier lorsque, [you go] “Oh mec, c’est lundi, c’est Raw – non ce n’est pas, je n’y travaille plus. Et puis, il y avait des choses tout au long de l’année qui surgissaient de temps en temps, quand je pensais: “D’accord, je les ai retirées de mon système maintenant.” Et puis soudain, ce serait comme la saison de WrestleMania. Et tout le monde envoie des photos de WrestleMania, et je me disais: “Oh, je devrais être à WrestleMania. Non, non, je ne suis plus là. “Il m’a fallu beaucoup de temps, probablement un an pour retirer tout cela de mon système.”

