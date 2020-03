WALTER admet qu’il déteste les matchs à trois menaces

Le champion britannique WWE NXT WALTER a récemment été interviewé par Sport 1 pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Dave Meltzer louant son travail:

Un critique exprime toujours sa propre opinion. Dave Meltzer fait cela depuis de nombreuses années, son opinion est très appréciée par de nombreuses personnes. C’est bien qu’il pense de cette façon. Quand j’ai reçu une note de 5 étoiles pour lui pour la première fois (dans le match contre Zack Sabre Jr. 2017, ndlr), cela m’a aidé dans le domaine indépendant car de nombreux promoteurs ont pris conscience de moi. En ce sens, c’est une bonne chose, personnellement ce n’est pas si important pour moi.

Il n’est pas un professionnel et n’a pas été lui-même dans le ring depuis des années, ce qui vous donne une perspective différente de la lutte. Il reflète son opinion, mais il ne peut pas donner une analyse professionnelle. En matière de critique et de feedback, je tire mes conclusions de conversations avec des lutteurs qui le font depuis longtemps et que je respecte moi-même. J’apprécie leur opinion et leur attitude envers le travail, mais bien sûr, je suis heureux quand les gens apprécient mon travail et me donnent une telle note. “

Qui l’a inspiré:

En tant que lutteuse, j’ai toujours aimé les travailleurs acharnés. Les grandes stars qui étaient au centre n’ont jamais été mes préférées. Ils m’ont diverti, mais j’ai souvent aimé les matchs midcard mieux que les grands événements principaux. Pour moi, l’artisanat a toujours été au centre de la lutte. Quand j’ai commencé le sport, je me suis éloigné de la WWE et de la lutte américaine. En fait, j’ai toujours admiré les lutteurs japonais. Daniel Bryan et Samoa Joe étaient des gens que je trouvais fantastiques avant même leur passage à la WWE. Ces gens m’ont inspiré plus que les grandes superstars classiques.

Quel type de match qu’il déteste:

Je ne suis généralement pas fan de ces étranges stipulations. Par exemple, je déteste les matchs à triple menace. Lorsqu’un organisateur m’a dit que je devais faire un triple match contre la menace, j’ai essayé de le contourner. Cela n’a aucun sens pour moi. Pour moi, une compétition est un athlète contre un athlète, de préférence dans une équipe d’étiquette.

Dans la série Survivor, il y avait 15 personnes dans trois équipes, sur le ring, il y avait toujours trois personnes en même temps. Cela dégénérera un peu dans le spectacle d’action. J’imagine autre chose sous la lutte. Pour moi, l’artisanat et la compétition sont primordiaux. Les échecs humains avec mon propre corps et mes compétences sont ma priorité. J’aurais pu tirer mes conclusions de cela avant, bien sûr, mais dans l’ensemble, je pense que je ne m’y inscrivais pas.

