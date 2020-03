WhatCulture Wrestling Presents … Wrestling Catchphrase!

WhatCulture Wrestling

Vous avez toujours voulu voir vos personnalités WhatCulture Wrestling préférées interpréter différents slogans WWE et AEW dans l’espoir que d’autres personnalités de WhatCulture Wrestling puissent les deviner correctement?

Alors, avons-nous le quiz pour vous!

Rejoignez Simon Miller, Adam Nicholas et Adam Clery en tant que trois cerveaux de lutte – enfin, ils connaissent des trucs de lutte – sautez à travers les différents cerceaux d’Adam Wilbourn et de Phil Chambers dans leur quête pour devenir le champion du catch.

Vous rirez, vous pleurerez et vous vous demanderez probablement pourquoi tous ces hommes adultes ont autant de temps entre leurs mains.

Cependant, en ces temps sans précédent, WhatCulture est honoré de vous présenter sans aucun doute le plus grand quiz YouTube Wrestling Catchphrase Three Man de l’histoire de YouTube Wrestling Catchphrase Three Man Quizzes.

Alors, asseyez-vous, ouvrez «un peu de la bulle» ou un bon «Steveweiser» froid et détendez-vous parce que juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait plus être divertissant, WhatCulture Wrestling est seulement allé et a fait de vous la meilleure pièce du contenu auquel vos beaux yeux seront exposés aujourd’hui.

N’oubliez pas de jouer avec WhatCulture Catchphrase à la maison et faites-nous savoir quelles réponses vous avez obtenues dans la section des commentaires ci-dessous!