Will Ospreay à CM Punk: “Aidez l’entreprise à aller de l’avant au lieu d’être un porte-parole”

Il n’a pas fallu longtemps à Will Ospreay pour répondre aux derniers commentaires de CM Punk.

Nous avons noté plus tôt sur le site que CM Punk avait noté que s’il retournait à la lutte professionnelle, il aimerait travailler avec John Cena, Daniel Bryan, Rey Mysterio et Will Ospreay

Ospreay a répondu: «Juste une idée et parce que nous pourrions tous utiliser quelque chose sur lequel nous concentrer pour traverser cette période difficile en ce moment. Économisez le 4 janvier et obtenez des représentants. Aidez l’entreprise à aller de l’avant au lieu d’être un «a parlé sur la roue». Cela pourrait être un appât de clic. Mais un grand blanc juste un peu. “

