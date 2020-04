Will Ospreay commente-t-il que AEW et NJPW pourraient travailler ensemble, et plus encore

Lors d’un récent entretien avec WrestleTalk, Will Ospreay a commenté la possibilité pour AEW et New Japan Pro Wrestling de travailler ensemble, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

S’il y a des progrès sur la collaboration entre AEW et NJPW: “Il n’y a rien. J’aimerais pouvoir vous dire qu’il y a quelque chose, mais il n’y en a pas. “

Sur s’il serait ouvert à l’idée d’une relation de travail entre les deux: “Oui et non. Oui parce que je pense que c’est ce que les fans veulent, et je suis convaincu de leur donner ce qu’ils veulent. Non, car aucune des parties n’a besoin l’une de l’autre. La principale raison est que AEW réussit, faisons-le en termes de lutte et en termes de revenus. Je ne sais pas ce que fait AEW, je n’en ai aucune idée, mais je peux seulement supposer que parce que Tony Khan est derrière, il se débrouille très bien financièrement. Surtout parce qu’ils ont encore quatre ans sur TNT, ils n’ont rien à changer. Continuez à faire ce que vous faites. Le nouveau Japon a ses revenus les plus élevés à ce jour, peu importe ce qui se passe, nous mettons des bangers à chaque gros pay-per-view. NJPW a-t-il besoin d’AEW? Non. AEW a-t-il besoin de NJPW? Non, mais nous pouvons soutenir à partir de la ligne de touche. Je soutiens AEW et j’espère qu’ils soutiennent le Nouveau Japon. S’il y avait une chance que cela se réalise et que cela se produise, je serais tout à fait d’accord. Je vais attacher ma ceinture et je suis prêt à changer de cap. Jusque-là, je soutiens depuis la touche, ils sont tous mes amis mais je suis à 100% un gars du Nouveau Japon. “

Sur qui il voudrait travailler avec AEW: “J’ai vu une interview de Tony Khan, quelqu’un me l’a envoyée, à propos des gars d’AEW travaillant pour le Nouveau Japon et il a dit:” Cela ne me dérangerait pas si NJPW envoyait certains de leurs gars à notre façon. “Pour être honnête, nous devrions moins rembourser une faveur. Tout ce dont il a besoin, c’est qu’une seule partie décroche le téléphone. C’est juste un coup de téléphone. Si Tony voulait que je me présente, tant que New Japan en serait satisfait, je le ferais avec plaisir. [I’d want to work with] PAC. Tout simplement parce que nous n’avons pas obtenu une finition définie. C’était un tirage de limite de temps de 30 minutes à Rev Pro. J’aimerais vraiment faire ça. Mais maintenant je viens de le dire, j’aime vraiment Jericho. J’ai grandi en regardant la WCW. C’est Chris Jericho. J’adorerais faire Chris Jericho. Je vais pencher vers Jéricho parce que cela ne s’est jamais produit auparavant. “