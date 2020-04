Will Ospreay explique à quel point il était proche de faire la WWE Cruiserweight Classic

Will Ospreay a discuté lors de son interview avec Chris Van Vliet de son pinceau avec la WWE quand on lui a offert une place dans le Cruiserweight Classic en 2016. Au lieu de cela, il a décidé d’aller au NJPW.

Voici ce qu’il avait à dire:

“Oui [close], mais pas vraiment. Comme nulle part, pour être honnête. C’était juste des appels téléphoniques, c’était comme [William] Regal m’a appelé pendant que je filmais une publicité pour Virgin Trains ou quelque chose comme ça. Et il était juste comme, “Vous avez envie de faire le Cruiserweight Classic, nous avons ce tournoi en cours, vous devez peser moins de 205 livres.” Et je me suis dit: “Je veux dire, je suis intéressé ouais mais je vais à New Japan en avril. “Et il n’y avait rien signé disant que j’étais légalement la propriété de New Japan à ce moment-là, c’était juste:” Ouais, je fais ça, auriez-vous un problème si je faisais New Japan? “Et puis Regal laisse tomber la seule ligne où il est comme, “Laissez-moi demander à Triple H et je vous répondrai.” Et moi étant le gamin, je me dis: “Qu’est-ce qui se passe? “

“Donc, c’était juste une de ces choses où Regal a demandé à Triple H, et il était comme ‘Ouais, je vais bien avec lui en faisant le Nouveau Japon, je vais bien avec lui en Super Juniors et ensuite il peut venir faire le Cruiserweight Classique, et puis il est libre de faire ce qu’il veut. »Mais alors que ça a commencé à se rapprocher d’avril, il y a eu un appel en février – non, mars, en fait. Et ils ont dit qu’ils me voulaient à plein temps, et je devrais aller là-bas et faire partie du système. Et je n’étais pas prêt pour ça, pour moi. “

«Il s’agissait donc, en mars 2016, d’un choix d’aller à la WWE, au New Japan ou à la TNA. Et le TNA pour moi n’était tout simplement pas une option à l’époque, je ne voulais tout simplement pas y aller. Et c’était entre ces deux-là. Et j’ai parlé à ma mère, et évidemment ma mère me dit: «Eh bien, je connais la WWE. Je ne sais pas ce qu’est un nouveau Japon. »Mais je sais. Je sais d’où vient Finn Balor, je sais d’où viennent tous ces gars… donc dans mon esprit, mon meilleur pari est d’y aller, d’apprendre les trucs du métier, de voir ce qui se passe. Et dans ma première année, je me disais: “C’est l’endroit pour moi.” Tout, je me disais: “C’est ça.” “

