William Regal pas content avec Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, Flair / Ripley Brawl (Vidéo)

William Regal n’est pas content avec Johnny Gargano et Tommaso Ciampa après qu’ils se soient bagarrés partout dans le WWE Performance Center à la fin de l’émission WWE NXT de mercredi soir. Le spectacle s’est terminé avec Ciampa coupant une promo sur Gargano, puis se dirigeant vers l’arrière pour le trouver. Les deux hommes se sont ensuite battus dans tout le WWE Performance Center. Ciampa a frappé Gargano avec un accident de raid aérien à travers une table alors que le spectacle a disparu.

Regal est allé sur Twitter après le spectacle, disant que les deux étaient «Non professionnel et INACCEPTABLE à tous les niveaux. Je traiterai cela en privé avec les deux messieurs. »

Soyez toujours notre cœur (battement). 🖤 ​​# WWENXT @NXTCiampa pic.twitter.com/6FNN18oahc

– WWE NXT (@WWENXT) 12 mars 2020

Toutes mes excuses à celui qui est portable. # WWENXT @NXTCiampa @JohnnyGargano pic.twitter.com/7VpS5pgGUq

– Univers WWE (@WWEUniverse) 12 mars 2020

Pas d’amour perdu. 👊👊 @ NXTCiampa et @JohnnyGargano déclenchent une bagarre totale sur #WWENXT! pic.twitter.com/cW8OEgAAzs

– WWE (@WWE) 12 mars 2020

Arrêtez. Nous vous en supplions. #WWENXT @JohnnyGargano @NXTCiampa pic.twitter.com/iOPPOqVF6x

– WWE NXT (@WWENXT) 12 mars 2020

C’est au-delà de la folie.

Nous n’avons d’autre choix que d’ENFILER. #WWENXT @JohnnyGargano @NXTCiampa pic.twitter.com/JCBKTo5NUl

– WWE NXT (@WWENXT) 12 mars 2020

Pas une béquille, une arme… spécialement pour @ NXTCiampa. # WWENXT @JohnnyGargano pic.twitter.com/tkyRLclfBm

– WWE NXT (@WWENXT) 12 mars 2020

Les actions de Johnny Gargano et de Tommaso Ciampa entre elles et envers le WWE Performance Center sont au-delà de tout manque de professionnalisme et sont INACCEPTABLES à tous les niveaux.

Je traiterai de cette question en privé avec les deux messieurs.

– William Regal (@RealKingRegal) 12 mars 2020

La WWE a publié la vidéo suivante, montrant la bagarre de Rhea Ripley et Charlotte Flair de NXT: