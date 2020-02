William Regal révèle ce que les nouveaux lutteurs devraient considérer, et plus encore

Lors d’un récent entretien avec Métro, William Regal a commenté ce que les nouveaux lutteurs devraient considérer, la scène de lutte de Blackpool, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur ce que les nouveaux catcheurs devraient considérer: Je le dis toujours aux gens – lorsque vous commencez la lutte, n’oubliez pas la partie que vous aimiez quand vous étiez enfant. Si vous pouvez garder un peu de cela dans votre acte, vous pouvez garder un public plus large. Je ne savais pas ce qu’était un bon lutteur technique quand j’étais petit – ce sont les gens qui m’ont fait crier, huer ou applaudir. Surtout avec les méchants qui pourraient le faire. Ça doit marcher si vous êtes sur la route dans un parc de vacances avec mille enfants. Vous devez les faire huer, vous devez être un méchant pantomime, ou Dandini, ou quoi que vous deviez être. Je suis assis là à regarder et il pleut et les parents veulent prendre un verre au bar. Ce sont toutes ces compétences différentes. “

Sur la scène de lutte de Blackpool: «Beaucoup de mes amis, ils sont complètement allés dans l’autre sens. La lutte est morte. Il a fait son retour au début des années 90 grâce au bouche à oreille avec les émissions de Brian Dixon. Ensuite, il est entré dans ce qu’il est devenu, et les gens l’ont gardé en vie ici avec Doug Williams et les gens. Il a en quelque sorte décliné, et que s’est-il passé ensuite? Il a repris. “

Sur Blackpool en général: «Je pourrais continuer encore et encore et cela ressemble à romantiser le conte, mais je suis un peu étouffé à ce sujet. Tout ce qui est bon dans ma vie vient de cette ville. Et cela signifie le début de ma carrière de catcheur à Pleasure Beach, pour rencontrer ma femme à 17 ans – avec qui je suis toujours. Mes deux fils aînés sont nés à l’hôpital Victoria ici. “Tout ce que j’ai jamais appris – le début de ma lutte et beaucoup de gens qui étaient très importants pour ma carrière, Johnny Saint étant l’un d’eux, vivaient ici. «J’ai donc pu voyager avec lui tous les jours une fois âgé de 18 ans et travailler pour de plus grandes entreprises. Il était un tel modèle pour moi, la façon dont il se conduisait. Tous les artistes que je connaissais qui vivaient ou travaillaient ici, je les étudiais. Quand je ne luttais pas, j’étais toujours au cirque ou à un spectacle à regarder tous ces gens – «comment font-ils travailler leurs trucs pour leur public?» Cela me fascinait quand j’étais enfant. »»