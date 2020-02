WrestleCon News – L’horaire mis à jour, les séances photo et bien plus encore

Wrestlecon a fourni plusieurs mises à jour sur leur prochaine convention qui se tiendra du 2 au 5 avril à Tampa, en Floride:

Nous avons ajouté une section de photos professionnelles à notre site Web. Ce sont des photos prises par un photographe professionnel qui sont disponibles en versions numériques et imprimées. Ce ne sont pas des “selfies de table”. Nous en ajouterons beaucoup plus au cours des deux prochaines semaines, réservez dès maintenant sur https://t.co/DXX9YdKUzv pic.twitter.com/N7acqgqmk1

– WrestleCon (@wrestlecon) 20 février 2020

Voici le calendrier mis à jour:

JEUDI 4/2

16 h 00 – New Japan Pro Wrestling Lion’s Break 3:

* Hiroshi Tanahashi, The Guerrillas of Destiny, KENTA, Zack Saber Jr., The Amazing Red, Taiji Ishimori, Gedo, Jado, El Desperado, TJP, Juice Robinson, Rocky Romero, El Phantasmo, David Finlay, Shingo Takagii, Bad Luck Fale , Ren Narita, Karl Fredericks, Clark Connors, Alex Coughlin, Logan & Sterling Riegel et plus encore.

20 h – Supershow du Mark Hitchcock Memorial Wrestlecon 2020:

* Shingo Takagi contre Bandido.

* Le champion de la NWA, Nick Aldis, défendra le titre.

* Apparaîtront également Zack Sabre Jr., Will Ospreay, Black Taurus, The Amazing Red et plus encore. La plupart des cartes resteront un mystère jusqu’au moment de la sonnerie, conformément à la tradition du Supershow.

23 h 45 – 5 $ de lutte:

* Jeff Hart a un défi ouvert pour tous.

VENDREDI 4/3:

11 h – Tokyo Joshi Pro et DDT:

* Talents TJP: Yuka Sakazaki, Rika Tatsumi, Miu Watanabe, Shoko Nakajima, Miyu Yamashita, Maki Itoh, Mizuki, Natsumi Maki, Hyper Misao, Nodoka Tenma, Yuki Aino, Yuki Kamifuku, Hikari Noa, Raku, Sü Yüng, Thunder Rosa, Priscilla Kelly * Talents DDT: Konosuke Takeshita, Yuki Ueno

15 h 00 – Body Guy Extravaganza d’Ethan Page

* Trois étapes de l’enfer: Scott Steiner contre Brian Cage (Étape un: Débat en direct, Étape deux: Pose off, Étape trois si nécessaire: Match avec Ethan Page comme arbitre.) * Le Rascalz contre Warrior Horse & Juice Monkey (Space Monkey) et DanHausen. * Hoss Fight: John Silver contre Jordynne Grace. * Slugfest: Chris Dickinson contre Josh Alexander contre Jake Something contre Erick Stevens. * Jody Fleisch contre Anthony Hen * Brouillage des parties du corps – Tous les concurrents doivent mesurer leur partie du corps la plus impressionnante pour qu’Ethan Page aime aimer entrer. Joey Ryan pour participer.

19 h – TNA: il n’y a pas de place comme à la maison

* Ultimate X Match. * Roi du match de montagne. * D’Lo Brown, Chris Sabin, Ken Anderson, Chris Harris, The Amazing Red, Scott Steiner, Petey Williams, Disco Inferno, Dave Penzer comme annonceur du ring.

SAMEDI 4/4

11 h 00 – Crêpes et Piledrivers du Revolver de Lutte 4

* Sami Callihan contre Simon Miller Death Match. * Shingo Takagi contre Chris Dickinson. * Les anciennes stars de la WWE The Ascension, Mance Warner, Jordynne Grace, Rocky Romero et plus encore.

15 h – WrestleCon dans le monde:

* RIOT Lucha Champion Arez contre Carlos Romo. * Michael Elgin contre Black Taurus. * Caveman Ugg contre Cavernario. * Prévu pour apparaître Aramis, Mick Moretti, El Desperado et plus.

19 h – Soirée pénis de Joey Ryan

* Grado & Colt Cabana & Joey Ryan contre Tom Lawlor & Ken Shamrock & Minoru Suzuki. * Chris Brookes et Maki Itoh contre Miyu Yamashita et Konosuke Takeshita. * Shazza McKenzie & Kylie Rae & Gisele Shaw contre Ivelisse Velez & Taya Valkyrie & Amale. * RJ City contre Effy. * Priscilla Kelly contre Danhausen.

Wrestlecon a annoncé ce qui suit: “Pour les personnes séjournant au Wrestlecon Host Hotel (Marriott Westshore), nous aurons un bus gratuit en boucle vers / depuis la Convention le vendredi et le samedi de 8h à 17h. Sinon, le stationnement au Steinbrenner Field coûte 10 $ / voiture. »