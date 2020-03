WrestleMania 1: Où tout a commencé … et aurait pu se terminer

Ce retour sur WWE WrestleMania 1 apparaît ici, tiré de la forme originale du post de Tiffany MC sur The Chairshot. Malgré tout, c’est toujours WrestleMania et toujours le plus grand jour de l’année de lutte!

Je vais faire cette préface en admettant que j’avais deux ans lorsque le premier WrestleMania s’est produit, donc la plupart de mes informations proviennent de la recherche et de l’écoute d’histoires à ce sujet.

Ouverture

L’ouverture de WrestleMania était très milieu des années 80 en termes de musique et de graphisme et me rappelle l’ouverture de «Night Court». C’est encore un peu énervant de voir les Twin Towers, même après toutes ces années. Ils donnent des aperçus de photos de la carte lors de l’ouverture, ce qui est cool. La photo de Moolah et Kai ne fait aucun service à aucun d’eux. Nous recevons également des photos des célébrités qui sont censées faire partie de l’émission.

Préliminaires

Nous ouvrons dans un MSG très sombre avec Gorilla Monsoon qui nous accueille dans “The Wrestling Extravaganza of All Time, WrestleMania”.

Howard Finkel nous donne officiellement le «Bienvenue à WrestleMania» comme seul le Fink peut le faire, puis nous demande de nous lever pour l’hymne national. Pour une raison quelconque, la personne qui chante est Mean Gene Okerlund. Gene a besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir du public, car son chant n’est pas génial et il doit lire les paroles sur une feuille de papier. Il n’est pas aussi mauvais que Roseanne, mais il est le meilleur qu’ils pouvaient faire en un rien de temps. Jesse Ventura, avec ce qui ressemble à un visage hétéro, essaie de prétendre que Okerlund ressemble à Robert Goulet, au lieu de totalement faux.

WrestleMania Match 1: Tito Santana contre le bourreau

Mean Gene mène les promos. Santana fait une très bonne promo sur le fait de ne pas en savoir beaucoup sur le bourreau, mais déclare qu’il a des objectifs et que personne ne va l’empêcher de les atteindre, y compris le bourreau. Il jette également un peu d’ombre sur le bourreau, commentant que le bourreau n’est pas dans les grandes ligues depuis très longtemps. (Commentateur: Aie.)

Le bourreau (Playboy Buddy Rose dans un masque Luchador générique et mal ajusté) coupe une promo maladroite où il prétend que tout le monde sera au courant de lui après avoir sorti Santana et jure qu’il va après le genou de Santana qui a été blessé par Greg Valentine lors de leur titre intercontinental querelle.

C’était un très bon match, mais pas beaucoup d’histoire racontée. C’était comme si le record impeccable du bourreau avait été joué pour le rendre ridicule à la fin. Cependant, Santana ressemblait à un million de dollars et a montré pourquoi Vince lui avait fait confiance pour ouvrir cette carte.

Gagnant: Tito Santana par soumission avec le Figure Four Leglock.

Commentaires: En tant que quelqu’un qui ne se souvient vraiment que de Tito Santana en tant qu’El Matador, il est facile de ne pas réaliser qu’il était l’un des meilleurs gars de Vince depuis des années. D’après ce que j’ai retenu des commentateurs, ce match semble avoir été simplement de continuer la querelle de Santana avec Greg Valentine sur la ceinture intercontinentale sans qu’ils aient réellement un match à WrestleMania, ce que je trouve étrange. Il est également amusant de se rappeler que le Figure-Four n’était pas considéré comme le mouvement exclusif de Ric Flair, car Tito remporte ce match avec cette prise.

L’évidence de l’identité du bourreau était assez drôle, en particulier en regardant Mean Gene essayer très dur de jouer sans savoir qui était ce type, étant donné qu’ils avaient travaillé ensemble dans l’AWA pendant des années. À la défense de Playboy, le masque devait probablement empêcher Verne Gagne de le tuer pour avoir figuré sur la carte WrestleMania.