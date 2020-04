WrestleMania 21: Le meilleur tronçon de 4 segments de l’histoire de la WWE?

WrestleMania 21 était immédiatement à retenir, mais je m’en souviens pour le meilleur tronçon de 4 segments de l’histoire de la WWE.

Il n’y a pas une tonne de nouveau contenu à discuter en ce moment (mais ne vous inquiétez pas, j’ai quelques réflexions sur le NXT de cette semaine avec Johnny Gargano vs Tommaso Ciampa que vous aimerez voir), mais la WWE a plus de contenu sur le réseau WWE que nous ne pourrons jamais regarder. Celui que vous avez presque certainement vu auparavant est WrestleMania 21.

WrestleMania 21 était une nuit où “WrestleMania Goes Hollywood.” Le spectacle émanait du Staples Center de Los Angeles, et on se souvient souvent de la nuit où John Cena et Batista ont chacun capturé leurs premiers titres mondiaux (sur JBL et Triple H, respectivement), ainsi que le tout premier Match en échelle Money In The Bank. Je m’en souviendrai toujours pour le plus grand match que j’aie jamais vu: Shawn Michaels contre Kurt Angle.

Mais par-dessus tout, je croirai toujours qu’il n’y a pas d’étirement sur quatre segments mis en place par la WWE mieux que les quatre premiers segments de cet événement. Permettez-moi de développer.

Match d’ouverture: Eddie Guerrero contre Rey Mysterio

WrestleMania 21 a débuté par une bataille exceptionnelle entre les champions du monde par équipe d’alors, Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Guerrero essayait de se prouver qu’il était toujours un compétiteur de simple viable, après avoir défendu avec succès le championnat de la WWE contre Kurt Angle à WrestleMania 20 un an auparavant.

Eddie ne réussirait finalement pas à remporter la victoire qu’il cherchait si désespérément, mais pas avant que lui et Rey aient organisé un grand match d’ouverture, celui que j’ai appelé le meilleur ouvreur de WrestleMania pour les 9 prochaines années jusqu’à ce qu’il soit supplanté par Daniel Bryan et Triple H à WrestleMania 30.

Money In The Bank Ladder Match: Chris Jericho contre Christian contre Shelton Benjamin contre Chris Benoit contre Kane

Il est rare que vous puissiez faire quelque chose pour la première fois en lutte, même en 2005. Mais le deuxième match (segment) de WrestleMania 21 était en effet le tout premier Match en échelle de Money In The Bank. La mallette et la stipulation en espèces étaient initialement la seule motivation pour ajouter un match d’échelle à la carte WrestleMania. Avec le recul, cela aurait pu être juste pour le championnat intercontinental de Shelton Benjamin, mais il vaut mieux que ce ne soit pas le cas. Quinze ans plus tard, Money In The Bank est désormais son propre système de paiement à la carte, et le cash-in offre certains des moments les plus attendus de l’année, année après année.

Ce match a été remporté par Edge, qui pourrait probablement se proclamer King Of The Ladder Matches. Mais c’est aussi une performance exceptionnelle pour Shelton Benjamin, que mon co-animateur de Chairshot Radio Patrick O’Dowd finirait par doubler “L’étalon-or de ne pas se tuer”.

Hulk Hogan sauve Eugene de Muhammad Hassan et Daivari

Écoutez, je sais que nous aimons tous détester Hulk Hogan. Mais c’est en 2005, l’année où Hulk Hogan a été intronisé au WWE Hall Of Fame, et Eugene était l’un des personnages les plus aimés de toute la société.

Eugene a donné le coup d’envoi en entrant sur le ring à l’improviste et en coupant une promo sur WrestleMania 3 et les midgets (appelés à l’époque) se regrouperaient et attaqueraient King Kong Bundy. Il serait interrompu par Muhammad Hussan & Shawn Daivari, qui finirait par attaquer le personnage adorable.

Hulk Hogan ferait le sauvetage, finissant par gagner l’avantage et retirer Hassan & Daivari de la situation, tout en restant dans toutes ces poses pour rendre la foule de WrestleMania 21 heureuse.

Legend vs Legend Killer: The Undertaker contre Randy Orton

Le quatrième (et dernier) volet de ce tronçon était le 13e match WrestleMania pour le spectacle de l’artiste le plus légendaire de l’émission: The Undertaker. Randy Orton sortait de sa course de courte durée pour le titre mondial de SummerSlam 2004 et s’est glissé dans le premier des nombreux spots de “Randy Orton Match” à WrestleMania. Il a eu des matchs de cartes précoces avec Kane, Cody Rhodes & Ted Dibiase, CM Punk, Seth Rollins, AJ Styles, etc. Si WrestleMania 36 avait été une affaire d’une nuit, il est possible que son affrontement avec Edge ait occupé la place de “Randy Orton Match”, mais je parie que cela se poursuit plus tard.

La préparation de ce match n’a pas été la plus longue, car elle a commencé début mars lorsque Orton a lancé le défi au Deadman sur les conseils de la superstar Billy Graham. La construction était toujours aussi géniale, et le match a également été très efficace. Malgré venir après sa première victoire au titre mondial, à mes yeux c’est le match qui a «fait» Randy Orton.

Nous en avons presque eu cinq pour WrestleMania 21

Man, cet article était presque WrestleMania 21 et le meilleur tronçon de cinq segments de l’histoire de la WWE, mais Trish Stratus vs Christy Hemme a lieu avant Shawn Michaels vs Kurt Angle, suivi de Piper’s Pit avec Carlito et bien sûr “Stone Cold” Steve Austin.

Donc je suppose que ça aurait vraiment pu être un tronçon de six segments!

Je pourrais probablement me faufiler dans un cinquième en comptant le rendu de Lilian Garcia de America The Beautiful. Lilian, une Espagnole, a fourni l’une des meilleures versions de cette chanson dans l’histoire de WrestleMania. J’ai été surpris qu’ils n’en aient utilisé aucune partie, ou la totalité, pour l’une des nuits de WrestleMania 36.

WrestleMania 21 nous a fourni le meilleur tronçon de 4 segments de l’histoire de la WWE. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Commentez et tenez moi au courant!