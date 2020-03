WrestleMania 36: 5 façons de le rendre génial

Permettez-moi de commencer de la manière la plus importante: j’espère que vous et les vôtres êtes heureux et en bonne santé. Lave t’es mains. Faire les bons choix. Aimer l’un l’autre. Nous traversons des moments fous, et pour beaucoup, cela ne fait que s’accumuler avec tout ce qu’ils avaient déjà. Soyez intelligent et soyez bon. Et WrestleMania!

Comme nous le savons tous, non seulement la WWE WrestleMania se déroule, mais ce sera une affaire de deux nuits, et Rob Gronkowski sera l’hôte. En plus de récupérer ce qui reste de la carrière de Mojo Rawley, Gronk ajoutera un air d’unicité à cet événement déjà vraiment unique.

Donc, avec deux nuits à savourer et l’hébergement de Rob Gronkowski, il est temps de faire de ce week-end d’événements un moment inoubliable. Comment fait-on cela? Eh bien, j’ai quelques idées…

# 1 – Mettez Xavier Woods dans la foule ou dans un commentaire

Sérieusement, Xavier Woods est l’un des membres les plus divertissants de toute la WWE – l’enfer, peut-être dans le monde entier! Mettez-le dans la foule, demandez-lui peut-être d’être un commentateur supplémentaire, laissez-le peut-être regarder le spectacle Mystery Science Theatre 3000!

En fait, inscrivez-moi pour The New Day en faisant cela dans son ensemble. Oui, nous aimons les voir lutter, mais c’est un moment unique pour l’entreprise, et Woods, Kofi Kingston et Big E (pas Langston) fournissent un commentaire alternatif (ou LE commentaire) en ferait le WrestleMania le plus mémorable de tous les temps.

Note de côté: qui savait que TNA’s Consequences Creed continuerait à être si divertissant? Mec, continuez ce truc, frère!