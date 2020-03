Wrestlemania 36 annulé à Tampa; Aura lieu sur WWE PC

Après des semaines de spéculations, la WWE a maintenant officiellement confirmé que WrestleMania 36 n’aura plus lieu à Tampa, en Floride. Il sera désormais diffusé en direct du WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Ce lieu est devenu le nouveau foyer de la programmation télévisuelle de la WWE ces derniers temps car il semble être une option sûre pour la société de culminer dans le spectacle de spectacles.

Cela dit, le plus grand événement de la WWE de l’année n’aura plus lieu au Raymond James Stadium de Tampa Bay et la raison en est la pandémie de coronavirus. Mais l’émission sera toujours diffusée en direct sur le réseau WWE et à la carte le dimanche 5 avril à 19 h HE, selon le programme original.

Mais la WWE a également informé qu’il n’y aura pas de foule car «seul le personnel essentiel» sera présent sur le plateau fermé. Cela a été la tradition pour les éditions passées de Monday Night RAW et Friday Night SmackDown. Voici la déclaration publiée par la WWE,

«En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

Elle a également été informée par la société que les programmes prévus le week-end ont également été annulés. Le programme WWE NXT «Takeover: Tampa Bay» et la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la WWE 2020 n’auront pas lieu à l’Amalie Arena de Tampa, selon le calendrier. L’épidémie de COVID-19 dans la région de Tampa a obligé à faire les changements.

Parallèlement, l’événement WrestleCon 2020 a également été annulé car les officiels nous en ont informés sur Twitter. L’événement de rencontre avec les fans devait initialement avoir lieu du jeudi 2 avril au dimanche 5 avril dans la région de Tampa.

Le remboursement de tous les billets vendus par Wrestlecon sera émis dans les 7 prochains jours. Merci de votre patience, à bientôt à Los Angeles

Plusieurs séances de dédicaces et événements en direct ont été programmés, y compris l’émission spéciale sur le thème de la TNA d’Impact Wrestling, le Penis Party de Joey Ryan, le Lion’s Break Project 3 de NJPW, le Spring Break 4 de Joey Janela, le Broken Tailgate Party de Matt Hardy, et plus encore.