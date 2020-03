WrestleMania 36 aura plus de deux nuits, hôtes Gronk

WWE.com

Lorsque la WWE a annoncé que WrestleMania était la dernière victime de haut niveau du malaise mondial actuel et qu’elle se rendrait à huis clos dans le Performance Center, vous pouviez entendre l’inquiétude collective à propos d’un écho de gymnase vide de 7 heures dans le monde entier. Mais vous n’avez pas besoin de vous inquiéter, car ce n’est pas ce qui se passe.

Grâce à un tweet de Rob Gronkowski – qui fait actuellement l’objet de rumeurs ferventes sur sa propre signature possible avec la WWE – nous savons maintenant que WrestleMania 36 va en fait être un événement de deux nuits s’étalant sur les 4 et 5 avril. Gronk lui-même accueillera l’événement du week-end et apparaîtra sur SmackDown vendredi soir pour révéler plus de détails.

Cela vient bien sûr la même année que New Japan a changé Wrestle Kingdom pour un programme de deux jours en janvier. Pas que quelqu’un accuse quelqu’un de quoi que ce soit ici.

Pour être juste envers la WWE, “ Mania a vu un événement de deux jours depuis quelques années maintenant (et plus que le week-end en fait) alors que d’autres spectacles et événements liés s’épanouissaient autour du spectacle. Ils ne font que combler le vide ici avec tout le reste rendu impossible par les circonstances très précises.

La révélation de Gronk sur Twitter – qui fait suite à un bavardage étonnamment petit – a été suivie d’une déclaration officielle:

«WRESTLEMANIA® TROP GRAND POUR UNE SEULE NUIT STAMFORD, Connecticut – 18 mars 2020 – WrestleMania, pour la toute première fois, aura lieu en streaming de deux nuits le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril à 19 h. ET sur WWE Network et disponible en pay-per-view.

L’extravagance de la culture pop de deux nuits sera organisée par Rob Gronkowski, triple champion du Super Bowl. Branchez-vous sur SmackDown ce vendredi à 20 h HE sur FOX pour voir ce que Gronk a en réserve pour WrestleMania.

Comme annoncé précédemment, seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé pendant la production de WrestleMania. »

Vraisemblablement, cela ne signifie pas que nous recevons deux émissions distinctes de 7 heures, parce que hoooo boy.

