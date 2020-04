WrestleMania 36: Changement des cotes des paris

WWE WrestleMania 36 est un événement pris dans une époque étrange de notre monde, car COVID-19 prend tout le monde d’assaut et le Coronavirus a le monde stockant (lire: thésaurisation) du papier toilette et presque tout le monde maintenant une distance sociale appropriée de 2 mètres de la prochaine personne la plus proche. Des événements majeurs comme le tournoi NCAA, The Masters et Coachella ont été reportés ou carrément annulés, et notre propre WrestleMania a été déplacé vers des lieux fermés, filmés à l’avance alors que la WWE cherche à sauver leur plus grand événement de l’année.

The Granddaddy Of Them All n’est plus appelé «live» (à juste titre), mais est désormais «Trop grand pour une seule nuit!» et Rob Gronkowski est devenu l’hôte de l’événement. Vous vous souvenez peut-être que Gronk est intervenu dans le WrestleMania 33 Andre The Giant Memorial Battle Royal après que Jinder Mahal l’ait affronté au bord du ring, aidant son copain Mojo Rawley à remporter le trophée. Maintenant Gronk est dans le giron, un mouvement qui lui donnera à la fois une carrière de catch et sauvera probablement Mojo.

Mais qu’est-ce que tout cela a fait pour WrestleMania 36… les cotes des paris?

À une époque où les paris sportifs n’ont jamais été aussi importants ni plus légitimes, l’impact de COVID-19 a eu un impact sur les livres de sport et les sites de paris partout. Sans sport, il n’y a rien à parier! Eh bien correction, vous pouvez toujours parier sur la politique, vous pouvez parier sur le moment où les restaurants de restauration rapide ouvriront, et vous pouvez même parier sur la météo.

Bien sûr, vous pouvez également parier sur WrestleMania. Selon Sports Betting Dime, Roman Reigns a ouvert les paris sur le plus grand favori de WrestleMania, à -1000, pour battre Goldberg et remporter le championnat universel. Il rejoint Rhea Ripley, The Fiend de Bray Wyatt, Shayna Baszler et Drew McIntyre en tant que favoris pour repartir en tant que gagnants, mais personne n’a les chances que Roman porte. Ces chances ont ouvert le 17 mars, à l’extrémité avant de Corona-Mania, balayant le monde. (Trop tôt? Pas pour moi!)

Cotes d’ouverture complète le 17 mars:

Championnat universel: Roman Reigns (-1000) contre la championne Goldberg (+550) NXT Women’s Championship: championne Rhea Ripley (-220) contre la gagnante du Royal Rumble Charlotte Flair (+155) The Fiend de Bray Wyatt (-400) contre John Cena (+ 250) dans un championnat féminin de catch WrestleMania 30: Shayna Baszler (-165) contre la championne Becky Lynch (+125) Championnat WWE: la gagnante du Royal Rumble Drew McIntyre (-400) contre la championne Brock Lesnar (+250)

Le 25 mars…

Qu’est-ce que le déménagement de WrestleMania vers des emplacements fermés a fait pour ces cotes? Au 25 mars, le plus grand favori que j’ai énuméré ci-dessus était Roman Reigns, et sa cote de -1000 fait de lui un favori à 91% par rapport au Hall Of Famer. À partir d’aujourd’hui, le 25 mars, Roman n’est plus que son favori à -800 sur Goldberg, ce qui signifie qu’il restera probablement son chantier après les 4 et 5 avril, avec seulement 88% de chances de victoire. Des chances encore stupéfiantes pour «The Big Dog» de partir avec la sangle bleue fermement autour de sa taille.

Mais attendez… il y a plus, le 2 avril!

Nous savons maintenant que Roman Reigns est sorti de WrestleMania 36, ​​et le remplaçant probable est Braun Strowman. L’impact sur les cotes des paris? ÉNORME! Alors que Roman Reigns était un favori à -1000, les chances pour Braun au 1er avril sont de -220 contre +155 pour Goldberg. Ce sont des cotes extrêmement proches, et même si je m’attends à ce que Strowman remporte le championnat universel ce week-end, mais le passage de Roman à Strowman a eu un impact énorme sur les cotes des paris.

WrestleMania 36 devrait être la WWE de deux nuits la plus unique jamais produite, avec des matchs en set fermé comme AJ Styles contre The Undertaker dans un “Boneyard Match”, Bray Wyatt / The Fiend (probablement les deux) contre John Cena dans un match revanche qui ne ressemblera en rien à leur confrontation à WrestleMania 30, et à d’autres matchs qui pourraient se dérouler sans un ring de catch. Il y aura toujours de l’action sur le ring, probablement à partir d’un WWE Performance Center vide à Orlando.

Mais une chose semble certaine: que ce soit devant 70 000 au Raymond James Stadium ou zéro au WWE Performance Center, la WWE est résolue à livrer WrestleMania ce week-end. Pour ceux d’entre vous qui pariez sur le salon, que les chances soient en votre faveur!