WrestleMania 36 devrait aller de l’avant “sous une certaine forme”

WWE

WrestleMania 36 est en jeu, bien que des sources au sein de la WWE s’attendent à ce que l’événement se déroule sous une forme ou une autre.

C’est le mot de Dave Meltzer dans l’épisode d’aujourd’hui de Wrestling Observer Radio. Il dit que cette information lui a été transmise par un initié, bien qu’il n’y ait aucun mot sur ce que cela pourrait réellement impliquer.

Toutes sortes de possibilités ont été spéculées au cours de la semaine dernière, notamment tenir WrestleMania derrière des portes closes, reporter l’événement, l’annuler ou le déplacer à l’étranger. Cette dernière option semble maintenant complètement hors de propos après l’interdiction de voyager du président Trump et l’annonce que l’Arabie saoudite a suspendu toute participation du public aux grands événements.

Le verdict le plus vrai et le plus définitif sur le statut de “ Mania ” arrivera plus tard dans la journée, lorsque la maire de Tampa, Jane Castor, rencontrera d’autres responsables de la ville pour discuter de ce qu’il faut faire des événements majeurs. Jusque-là, tout le reste devrait être traité comme de la spéculation.

Bien que la reconfiguration de “ The Show of Shows ” représenterait un inconvénient majeur pour la WWE, ce seraient les groupes indépendants qui se regroupent autour du “ week-end Mania qui en souffriraient le plus. Beaucoup de ces promotions reposent sur les spectacles du week-end pour atteindre le seuil de rentabilité de l’année et pourraient être décimées si les événements de Tampa étaient mis sur la glace.