WrestleMania 36 ‘Gimmick Matches’ à filmer loin du PC?

WWE.com

Avec les nouvelles récentes que WrestleMania 36 va maintenant émaner

à partir de plusieurs endroits différents sur deux nuits, il y a une mise à jour sur laquelle

les matchs peuvent être filmés hors du WWE Performance Center.

Si vous vous en souvenez, nous savons maintenant que la vitrine de

les Immortels auront lieu dans plusieurs lieux fermés où seuls les éléments essentiels

du personnel et du personnel seront nécessaires. Maintenant, selon Wrestling Observer

Radio, on dirait que ce seront les matchs gimmick de l’événement qui seront tournés

loin du Performance Center.

Il reste à révéler exactement où ces autres

les emplacements et les lieux seront, mais l’observateur estime que tous les non-gadgets

des concours auront lieu sur le PC, tandis que le reste de la carte sera dans ces

à révéler d’autres lieux.

À ce stade, le seul match de gadget direct confirmé

pour WrestleMania 36 est Edge contre Randy Orton dans un concours Last Man Standing.

Beaucoup s’attendent à ce que The Undertaker vs AJ Styles pourrait bien avoir une stipulation

ou “gadget” ajouté, comme le pourraient plusieurs autres matchs au moment où le

week-end du 4 avril et 5 roule.

Le plan initial de l’édition 2020 du Granddaddy of Them

Tout était pour un énorme 16 matchs. À l’heure actuelle, il n’y a que huit

matchs confirmés alors que la WWE doit faire de son mieux pour s’adapter au chaos en cours

le monde – au point où il est encore très douteux que WrestleMania

36 aura même lieu comme prévu durant le premier week-end d’avril.