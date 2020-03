WrestleMania 36: les 5 meilleurs remplaçants pour les règnes romains

À présent, vous avez tous entendu les nouvelles de la nuit dernière: Roman Reigns est sorti de son affrontement à WrestleMania 36 avec le champion universel Bill Goldberg. Ce n’est pas une nouvelle choquante car “The Big Dog” est considéré comme immunodéprimé et c’est simplement quelque chose avec lequel vous ne voulez pas jouer dans le monde COVID-19 dans lequel nous vivons. Je sais qu’il est largement rapporté que Roman s’est retiré du match, mais si vous pensez qu’il n’y a pas eu de médecin, vous êtes fou.

Nous savons également que davantage de superstars de la WWE sont probablement sorties de leurs matchs avec WrestleMania 36, ​​ce qui n’est pas surprenant. La WWE joue la sécurité, au moins au niveau individuel, et cela aura un impact sur la carte.

Mais le spectacle doit continuer… ou du moins le spectacle EST toujours en cours. Doit? C’est un autre article pour un autre jour.

Mais si le spectacle continue, Goldberg a besoin d’un nouvel adversaire. Bien que le remplaçant ait probablement déjà filmé le match avec Goldberg, nous nous retrouvons sans spoiler et nous nous demandons qui cela pourrait être. Jetons un œil aux candidats (principalement) de la marque WWE SmackDown.

5. Le baron Corbin affronte Goldberg à WrestleMania 36

Pas exactement une mise à niveau, mais il est difficile de passer de Roman Reigns. Mais dans ce cas, c’est un sérieux déclassement. Le baron Corbin a été un artiste fiable pour la WWE et pourrait – au minimum – générer de la chaleur pour un coup de pied aux mains de Goldberg. Je ne vois pas Goldberg mettre Corbin, et je ne pense pas non plus qu’il devrait. Mais c’est à tout le moins une possibilité.

4. Mojo Rawley obtient le coup

Oui, tu l’as bien lu. Mojo Freaking Rawley. Cela a du sens d’un point de vue créatif, car Rob Gronkowski est l’hôte de WrestleMania 36 et peut logiquement réserver le match, donnant à son garçon l’opportunité d’une vie. Personnellement, j’apprécie Mojo Rawley, mais même en disant que je dirais aussi qu’il n’est pas là où il doit être pour défier qui que ce soit pour le Championnat Universel n’importe où, encore moins à WrestleMania et laisser passer contre Goldberg.