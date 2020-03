Wrestlemania 36 Match Card après l’annonce de six packs

WrestleMania 36 continue de se former de manière importante malgré la pandémie de coronavirus dans le monde entier. Deux autres matchs ont été confirmés pour l’émission, tandis que deux autres attendent d’être confirmés, la semaine prochaine, comme en témoigne l’épisode de la nuit dernière qui s’est déroulé au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Résultats WWE Smackdown (20/03/20): Rob Gronkowski; Règne Goldberg-romain

Les superstars de la WWE inspirent les gens au milieu d’une épidémie de coronavirus

Paige était présente sur SmackDown via PC satellite pour annoncer un match d’élimination en six paquets pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania 36. Celui-ci forcera Bayley à défendre son titre contre Sasha Banks, Tamina Snuka, Dana Brooke, Naomi et Lacey Evans . Apparemment, Paige a été informée par les responsables de FOX du match alors qu’elle apparaissait dans l’émission pour faire la grande annonce.

De plus, WWE.com a également confirmé le match via les déclarations ci-dessous,

«À WrestleMania, la championne féminine de SmackDown, Bayley, aura les mains pleines quand elle affrontera cinq superstars dans un match d’élimination en six packs sur la plus grande scène d’Elles.

Paige, l’une des véritables pionnières de la révolutionnaire Women’s Evolution, a fait une annonce à couper le souffle sur SmackDown. En conséquence, elle a fait crier le détenteur du titre et le patron pour elle lorsque l’ancien directeur général de SmackDown a utilisé son influence pour établir un match de titre féminin de SmackDown à The Showcase of the Immortals dans lequel Bayley affrontera, non seulement sa meilleure amie Sasha mais aussi Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina et Naomi. »

La WWE pourrait encore annuler Wrestlemania 36 en raison d’une pandémie de coronavirus

Dans le segment d’ouverture de SmackDown, l’hôte de WrestleMania 36, ​​Rob Gronkowski a également semblé être interrompu par le roi Corbin. Elias est également apparu pendant le segment en aidant Rob qui a ensuite proposé Elias contre le roi Baron Corbin pour The Grandest Stage of Them All. Ce match a maintenant été ajouté à la fiche de match de WrestleMania 36.

Daniel Bryan parle du dysfonctionnement de l’armoire de la chambre d’élimination de la WWE

Dans un segment des coulisses de SmackDown, Daniel Bryan a défié le champion intercontinental de la WWE Sami Zayn à un match à WrestleMania 36. Sami a accepté une condition. La semaine prochaine, SmackDown présentera Shinsuke Nakamura contre Drew Gulak dans un concours en simple. Si Gulak gagne, alors Bryan pourra concourir contre Sami à WrestleMania 36 avec le titre prestigieux en jeu.

Dans un autre segment des coulisses, Alexa Bliss et Nikki Cross semblaient frustrés par Asuka qui avait coûté leur match contre Sasha Banks et Bayley sur SmackDown la semaine dernière. Bliss a donc décidé de défier Asuka pour le match de championnat par équipe féminin à WrestleMania 36. Elle a également invité les Kabuki Warriors vendredi soir la semaine prochaine pour une confrontation qui confirmera probablement cette programmation.

Hall of Famer Lita parle de la possibilité pour Serena Williams de rejoindre la WWE

La WWE pousse la cérémonie du Temple de la renommée jusqu’au week-end de Summerslam 2020

Comme indiqué précédemment, WrestleMania 36 sortira sans public au WWE Performance Center et dans de nombreux autres sites qui n’ont pas encore été divulgués. À l’heure actuelle, la carte de match pour le spectacle se présente comme suit,

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre universel WWE

Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Match d’élimination en six sets pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Dana Brooke contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

The Undertaker contre AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins

Elias contre le roi baron Corbin