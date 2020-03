WrestleMania 36 “Ne regarde pas bien”

wwe

Les choses évoluent à la baisse en ce qui concerne WrestleMania 36 et le coronavirus, semble-t-il.

Le maire de Tampa rencontrera d’autres responsables de la ville pour décider si le sort de “The Show of Shows” et d’autres grands rassemblements publics plus tard dans la journée, avec une aggravation de l’épidémie de jour en jour. La décision d’hier de suspendre toute la saison NBA n’augure rien de bon non plus.

Il est maintenant rapporté que même les lutteurs de la WWE ne sont pas confiants quant à la suite de The Showcase of the Immortals: –

WrestleVotes a également fait sonner le texte suivant: –

La WWE a abattu des informations selon lesquelles le SmackDown de cette semaine serait transféré au Performance Center tout en reconnaissant qu’un plan d’urgence était en place, bien que cela puisse changer à court terme.

Toutes sortes de possibilités ont été discutées si la WWE était forcée de modifier ses plans ‘Mania’. Un spectacle dans une arène vide a été mentionné, tout comme un report plus simple, bien que tout mouvement perturberait leur programmation et leur logistique, créant un scénario fou que personne n’aurait jamais pu imaginer prendre vie il y a quelques mois.

Les doigts ont croisé l’entreprise pour trouver un moyen de faire de WrestleMania 36 le 5 avril, bien que les experts devraient finalement faire confiance pour faire le bon appel ici.