WrestleMania 36 Night 1 se termine avec Batsh * t Insane ‘Boneyard Match’

WWE

Si vous voulez voir The Undertaker oser Chokeslam pauvres AJ Styles d’une grange f * cking, alors ‘Boneyard Match’ de WrestleMania 36 est pour vous.

La bagarre entière s’est déroulée comme un mélange étendu de scènes de «American Horror Story» et de WWE 2K20 (sans les pépins). Il y avait un peu de tout – “ Taker est entré dans les souches de ‘Maintenant que nous sommes morts’ de Metallica, AJ l’a appelé une “grosse chienne morte” et tout le monde s’est cogné et saignait comme s’ils raccrochaient leurs bottes après.

Peut-être que tout le monde l’est. Qui sait à ce stade.

C’était, par une certaine marge, la chose la plus extravagante que la WWE ait essayée depuis longtemps. Lorsque leur dos était contre le mur et qu’une partie des sceptiques ont critiqué ‘Mania 36 en ligne avant que cela ne se produise, ils ont trouvé des atouts avec un sketch si ridicule que c’est incontournable.

Aussi stupide que soit l’événement principal «Boneyard», vous seriez fou de l’ignorer. Sérieusement, c’était la bonté du mini-film WCW du début des années 90, et il y avait la bonne quantité de ruse de la caméra pour le faire se sentir un peu moins poings dur que ceux-là aussi.

La deuxième soirée de WrestleMania a beaucoup à vivre.