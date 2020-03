WrestleMania 36 pourrait toujours être reporté

WWE

WrestleMania 36 a été officiellement transféré de Tampa, en Floride, au stade Raymond James, dans un WWE Performance Center vide à Orlando plus tôt cette semaine, mais il semble que cette saga soit loin d’être terminée.

Dave Meltzer a parlé de «La vitrine des immortels» dans un récent épisode de Wrestling Observer Radio. Alors que la WWE prévoit sérieusement de livrer ‘Mania le 5 avril, comme confirmé lundi, il y a encore une chance que le spectacle ne baisse pas à cette date en fonction de l’évolution des événements actuels, la situation évoluant toujours et devrait s’aggraver au cours des prochaines années. jours, semaines et mois.

En plus de cela, Meltzer a noté que la WWE avait choisi de basculer WrestleMania vers le Performance Center plutôt que de reporter, car ils ne pouvaient pas être sûrs des dates futures. Si, par exemple, ils l’ont déplacé en juin ou juillet et que les événements actuels ne se sont pas atténués, ils auraient été confrontés à la perspective de le reporter à nouveau, optant ainsi pour l’option interne.

L’émission ne devrait pas non plus comporter 16 matchs comme l’année dernière. Dans ce petit environnement intime, sans public, nous aurons probablement une carte plus condensée – ce qui est logique.