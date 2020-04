WrestleMania 36: Quelle nuit était meilleure?

La WWE a présenté son «Showcase Of The Immortals» chaque week-end dernier, offrant deux nuits d’action pour la première fois. Nous savons tous pourquoi nous avons organisé un événement de deux nuits, mais prenons quelques instants pour regarder les deux nuits d’une manière que je voulais à l’origine éviter, mais qui est maintenant à peu près inévitable… en comparaison!

Pour cet exercice, nous devons mettre chaque nuit sur un pied d’égalité. Nous avons donc besoin de critères pour chaque nuit, et ces critères sont uniques à WrestleMania lui-même.

Voici les points de comparaison que j’utilise:

Ouverture de la rencontre de championnat du monde MatchWomenUndercardUnique Setting Matchdown de la rencontre de championnat du monde MatchMen

Celles-ci auront un sens comme nous l’expliquons. Maintenant… allons-nous?

WrestleMania 36 Match d’ouverture

Vince McMahon a souvent souligné l’importance du match d’ouverture, et en tant que booker et promoteur, je suis la même formule. C’est l’un des 3 matchs les plus importants de ma carte (avec le match avant l’entracte et le dernier match de la nuit).

Alexa Bliss, Nikki Cross, Asuka et Kairi Sane ont tous fait de leur mieux, ayant pour tâche difficile de donner le coup d’envoi à tout l’événement (sans compter le… enfin… le coup d’envoi). Ils ont fait un bon match, mais ont eu du mal à me garder dans l’instant. C’est un défi de taille, sans foule, et c’était le thème permanent de la nuit.

Rhea Ripley et Charlotte Flair ont eu une tâche tout aussi intimidante et l’ont gérée avec maîtrise. J’étais pleinement engagé tout au long du match, ce qui est facilement un match du Top 5 sur la carte et en lice pour mon match préféré sur le ring. J’irais jusqu’à dire que c’est l’un des deux meilleurs matches féminins de l’histoire de WrestleMania (l’autre étant Charlotte Flair de WrestleMania 32 contre Becky Lynch contre Sasha Banks WWE Women’s Championship Match).

Avantage: Nuit 2

Épreuve de force du Championnat du monde féminin

Nuit 1 – Becky Lynch a effectué le tombé sur Shayna Baszler pour conserver le championnat féminin brutNuit 2 – Charlotte Flair a battu Rhea Ripley pour remporter le championnat NXT féminin

Vous remarquerez que je n’ai pas inclus le match de championnat féminin Smackdown. La construction ne ressemblait en rien au match de championnat NXT féminin et ressemblait plus à un match undercard (un peu comme le match de championnat par équipe féminine ci-dessus).

J’ai vu beaucoup de gens appeler Becky Lynch contre Shayna Baszler une déception, et quand je compare mon impression du match au battage médiatique qui l’entoure, je dois être d’accord. Ce n’était pas un mauvais match, mais le personnage de Becky Lynch est construit sur les fans. Shayna Baszler, l’anti-Becky Lynch, a bien joué son rôle, mais il a été facile de désactiver mon engagement pour ce match. La finition recyclée n’a pas beaucoup aidé non plus.

Vous pouvez voir mes commentaires ci-dessus et voir ce que je ressentais à propos de Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Pour cette seule raison, vous connaissez ma réponse ici.

Avantage: Nuit 2