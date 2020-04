WrestleMania 36: Qui devrait gagner? Qui va gagner?

Les prédictions de WrestleMania dans leur forme la plus unique, tout comme cette WrestleMania elle-même!

WrestleMania est à nos portes, et bientôt le temps de parler sera terminé. L’événement a été déplacé, examiné et analysé plus que tout autre, mais nous y sommes. En attendant, faisons encore un peu plus! Dans cette fonctionnalité, nous examinons chaque match sous deux angles très importants: qui devrait gagner? Et qui va gagner?

DEVRAIT et GAGNER sont les deux mots les plus importants de cette équation. WrestleMania met la table pour l’année de lutte. «Devrait» signifie que la WWE a bien compris, du moins à mon avis. La «volonté» est ce que l’entreprise est le plus susceptible de faire, sur la base de précédents précédents et de projections prospectives.

Remarque: Si vous êtes nouveau pour moi, vous découvrirez que c’est un goût acquis. Je suis purement authentique dans mes opinions et je n’essaie pas d’être délibérément controversé ou contraire. Je l’appelle comme je le vois. J’apporte plus de 13 ans d’expérience à la table, y compris une expérience dans l’entreprise qui se poursuit aujourd’hui. Aimez-les ou détestez-les, mes prises d’un bon endroit.

Il y a 16 matchs sur cette carte WrestleMania, portant des quantités variables d’importance. Vous obtiendrez des choix pour chacun d’entre eux, mais ce niveau d’analyse variera. Vous l’obtiendrez pour chaque match, mais vous en obtiendrez plus là où cela compte.

Maintenant, allons-y!

Championnat de la WWE: Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Qui devrait gagner: Drew McIntyre

Qui va gagner: Drew McIntyre

Si Drew McIntyre ne gagne pas le Royal Rumble 2020, cela pourrait être différent. Mais le calcul ici est simple. Vous n’avez pas Drew McIntyre éliminer Brock Lesnar ET gagner le match Royal Rumble (dernière élimination des règnes romains de toutes les personnes) si vous ne prévoyez pas de le faire. Faire perdre Drew tuerait tout l’élan qu’il a, et il en a une tonne.

Championnat féminin NXT: Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Qui devrait gagner: Rhea Ripley

Qui va gagner: Charlotte Flair

Rhea Ripley est jeune, excitante et prête pour ses projecteurs. C’est une fantastique championne NXT, mais ce règne ne fait que commencer. Elle a écrit «l’avenir» partout sur elle. Charlotte Flair, en revanche, est déjà une légende vérifiée. Ripley sortir avec le championnat est une excellente idée, mais ce n’est pas là que l’argent est. L’argent est à Charlotte remportant le championnat, l’étalant à la fois sur Raw et NXT, et la construction de la WWE pour un match revanche où Rhea le reconquiert. LOLCHARLOTTEWINS

Last Man Standing – Edge contre Randy Orton

Qui devrait gagner: Edge

Qui va gagner: Edge

Vous ne ramenez pas Edge après 9 ans juste pour lui faire perdre son match retour. Si c’était contre quelqu’un qui avait besoin de se frotter, je pourrais voir les choses différemment. C’est un match qui change un peu pour moi car il n’est pas devant 75 000 fans dans un stade de football. Mais Randy Orton ne perd rien en perte, et je ne vois pas d’argent dans Edge se mettre en doute et remonter.