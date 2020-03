Wrestlemania 36 sera-t-il le dernier pour l’entrepreneur à la WWE?

Les fans d’Undertaker doivent être ravis de joie après avoir appris la bonne nouvelle qu’il reviendra jouer dans un match de plus. Comme indiqué précédemment, la WWE prévoit actuellement The Undertaker vs AJ Styles à WrestleMania 36.

Après avoir raté WrestleMania l’an dernier, ce sera sa 27e apparition au Show of Shows. Actuellement, son record de victoires-défaites est de 24-2 sur ce terrain sacré.

La WWE ramène plusieurs anciennes superstars pour Wrestlemania 36

C’est l’une des raisons possibles pour lesquelles la WWE n’a pas réservé The Undertaker pour un match au WWE Super ShowDown 2020 en Arabie saoudite à deux reprises.

Kane révèle comment l’entrepreneur a mis fin à sa carrière à la WWE

Ils pourraient le sauver pour ce grand match à WrestleMania 36. Maintenant, des rumeurs circulent sur Internet affirmant que celui-ci sera peut-être la dernière nuit qu’il se produira à la WWE. Cependant, le tueur de rumeurs est également là, gracieuseté de wrestlingnews.co.

Apparemment, cette année va être un peu plus occupée pour The Deadman qui termine trois décennies dans l’entreprise. La WWE organisera donc une grande fête pour lui d’ici la fin de l’année. Selon la source, les responsables de la WWE ont déjà entamé des discussions pour donner à The Undertaker un match spécial à Survivor Series 2020.

Spoiler sur WWE États-Unis et matchs de titre intercontinentaux à Wrestlemania 36

Cet événement marquera le 30e anniversaire de The Deadman à la WWE. Donc, il devrait y avoir des pétards dans le dernier Big-Four de l’année.

La source a également noté une grande raison pour laquelle The Undertaker a accepté de travailler dans un match avec AJ Styles, (avec la permission de wwfoldschool.com)

«La raison pour laquelle Undertaker veut travailler avec Styles est parce qu’Undertaker considère les styles comme un« Shawn Michaels moderne »et croit qu’il pourrait démolir la maison avec« The Phenomenal One »(tout comme il l’a fait avec Shawn Michaels à WrestleMania il y a plus d’une décennie ). “

De plus, le statut solide d’AJ Styles ne sera pas affecté s’il digère une défaite contre The Undertaker à Wrestlemania 36. Des noms légendaires ont rivalisé contre ce match pour être courts et le Phenomenal One sera un autre dans la liste.

Auparavant, Undertaker a donné aux responsables de la WWE une liste de lutteurs avec lesquels il voulait travailler avant de prendre sa retraite. AJ Styles était l’un de ces lutteurs et l’équipe créative de la WWE exauce son souhait le 5 avril 2020.