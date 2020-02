WrestleMania 36 STILL n’a pas encore épuisé

WWE / Bernard Gagnon [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Les billets pour WrestleMania 36 ne sont toujours pas épuisés.

Bien que ces informations soient disponibles gratuitement via les sites Web de billetterie, Dave Meltzer a fourni une mise à jour sur la situation dans l’édition de cette semaine du Wrestling Observer Newsletter, ajoutant qu’il reste encore quelques milliers de sièges sur le marché primaire. Les billets du marché secondaire commencent actuellement à environ 39 $.

Les choses avancent beaucoup plus lentement que pour WrestleMania 35, qui s’est vendu quelques minutes après sa mise en vente. Il convient de souligner que le marché de la lutte plus chaud de New York aurait joué un rôle à cet égard.

Ce n’est pas seulement WrestleMania lui-même qui a du mal. Tous les autres spectacles de la WWE à Tampa ont encore beaucoup de sièges. La demande est la plus faible depuis que la promotion a commencé à diffuser plusieurs émissions à travers le week-end de Mania dans la même ville, Meltzer notant “cela indiquerait que le nombre de personnes voyageant à Tampa sera en baisse par rapport aux années précédentes”.

Les émissions non-WWE sont également à la traîne, la plupart des événements au-delà des grandes productions GCW ne répondant pas aux attentes.

La bulle du week-end de WrestleMania éclate-t-elle enfin? Peut-être, bien que ‘Mania se vendra probablement avant le 5 avril. Pourtant, la baisse est inquiétante.