WrestleMania 36 va de l’avant malgré la menace du coronavirus

WWE

La WWE a publié une déclaration à ESPN affirmant qu’ils prévoyaient de poursuivre leurs plans pour WrestleMania 36 malgré la pandémie de coronavirus.

Le communiqué se lit comme suit: –

«La santé et la sécurité de nos fans, artistes et employés sont nos principales priorités et nous surveillons la situation de près avec nos partenaires et les représentants du gouvernement à Tampa Bay. Nous restons déterminés à accueillir WrestleMania au Raymond James Stadium le dimanche 5 avril, et comme d’autres établissements de divertissement aux États-Unis, il n’est actuellement pas prévu d’annuler ou de reporter nos événements à venir. “

Il a été rapporté plus tôt dans la semaine que la WWE avait tenu une réunion pour discuter de la menace des coronavirus avant Raw, tandis que Stephanie McMahon a commenté la situation lors d’un déjeuner ‘Mania 36 la semaine dernière, notant que la WWE la surveillait.

WrestleMania 36 devrait disparaître à Tampa, en Floride, où jusqu’à présent deux cas de coronavirus ont été signalés. Hier, l’Ultra Music Festival de Miami a été annulé par peur de la propagation de l’affliction.

Pour l’instant, il semble que la WWE tienne bon, bien que les choses puissent changer si la situation empire. C’est définitivement quelque chose que les fans de catch doivent surveiller au cours des prochains jours et semaines.