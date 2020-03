WWE

WrestleMania 36 n’aura pas lieu depuis le stade Raymond James de Tampa Bay.

La WWE a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse publié il y a quelques minutes seulement après des semaines de spéculations sur le statut du “ Show Of Shows ”.

La déclaration était la suivante; «En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

Le Performance Center a accueilli NXT et SmackDown la semaine dernière, car les annulations sont devenues monnaie courante dans l’industrie avant lundi à Raw, avec des apparitions de Stone Cold Steve Austin, The Undertaker et Edge. En supposant que tout est exact dans la déclaration ci-dessus, attendez-vous à ce que toutes les grandes stars précédemment définies s’emmêlent dans l’édition sur le thème des pirates de “ Grandaddy Of ‘Em All’ ‘pour apparaître en quelque sorte lors de la version repensée de l’événement le 5 avril.

Depuis 1991, WrestleMania VII n’a pas contraint la société à déplacer des lieux si proches de la date, et pas une seule fois en plus de trois décennies n’a été forcée de se produire sur quelque chose qui ressemble à un “ensemble fermé”.

Beaucoup, beaucoup plus sur cette énorme histoire historique qui se brise.