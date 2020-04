WrestleMania Week 2020 WWE Network Specials: Voir ou sauter?

Bien que WrestleMania cette année soit une épave de train et rien de ce que les plans auraient dû être, la WWE a décidé de suivre l’idée typique de la semaine WrestleMania sur WWE Network.

Chaque jour, il y a une liste de quelques «spéciaux», mais tous ne valent pas la peine d’être regardés. En fait, une bonne partie d’entre eux crie immédiatement «ne vous embêtez pas».

Par exemple, il existe 10 programmes qui ne sont que des collections de correspondances WrestleMania. “Les meilleurs matchs WrestleMania d’Edge” et “Best of WrestleMania Theatre”, etc. Si vous avez déjà vu ces matchs, il n’est pas nécessaire de regarder ce matériel de playlist, car il ne comportera rien de nouveau.

Cependant, il existe encore quelques programmes qui font leur apparition et qui contiennent de nouveaux éléments. En dehors de NXT UK et de The Bump, il y en a cinq que je vérifierai personnellement, car je regarde toutes les vraies nouvelles émissions de WWE Network.

Mais vous pourriez ne pas avoir à le faire. Je vais vous éviter les ennuis. Ce que je vais faire, c’est regarder chacun d’eux et offrir mes pensées, ainsi qu’un jugement pour savoir si vous devriez le voir ou le sauter afin que vous puissiez dire si vous voulez ou non revenir en arrière et mettre ou consacrez votre temps à autre chose.

Je modifierai ce message chaque jour pour tenir compte des nouvelles premières, alors revenez régulièrement pour les mises à jour!

Sans plus tarder, allons-y.

Où sont-ils maintenant?: Eva Marie & Snitsky

Kelly Kelly a du mal à accueillir cette émission. Ses présentations sont plutôt mauvaises.

Snitsky n’était pas un gars que j’aimais beaucoup, mais j’ai trouvé son segment assez intéressant. Pour résumer, il ne semble pas du tout amer de son expérience à la WWE, ce qui est rare pour quelqu’un dans sa situation. Il voulait bien faire, lui a donné un coup de feu, cela n’a pas fonctionné et c’est ce que c’est. Il revient avec émotion sur ses souvenirs, a toujours ses figurines d’action et travaille maintenant dans un magasin de fournitures militaires.

Eva Marie travaille sur un film et est toujours dans le fitness et d’autres projets comme ça. Tout rouge Tout a maintenant des cheveux violets. Assez drôle, je ne lui ai pas accordé le crédit que j’aurais dû. Je pensais qu’elle était une personne de Total Divas qui voulait seulement entrer à la WWE pour propulser une carrière de mannequin et ne s’intéressait pas à cela. Il s’est avéré qu’elle avait toujours fait du sport et aimait aussi le mannequinat et le théâtre, alors quand elle est tombée sur Diva Search, elle a pensé qu’il fusionnait toutes ces choses ensemble. Ça a du sens. Elle semble également ouverte à un retour, à un moment donné.

Verdict = sautez-le. Je viens de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin.

WWE Dream Match Mania

C’était à peu près exactement comme je l’imaginais. Surnommé «WWE Dream Match 2K20 Simulation Special», il a été accueilli par Matt Camp avec des invités. Cela comprenait:

Roman Reigns contre The Rock (avec The Usos) Big E contre Goldberg (avec Big E et Kofi Kingston) Charlotte Flair contre Beth Phoenix (avec Charlotte Flair et Beth Phoenix) Seth Rollins contre Ric Flair (avec Johnny Gargano et Adam Cole) Sasha Banks contre Trish Stratus (avec Sasha Banks et Bayley) John Cena contre Hulk Hogan (avec Drake Maverick et R-Truth)

Autrement dit, quelques personnes se sont connectées à Skype, ont regardé l’IA avoir un match sur WWE 2K20, ont parlé de beaucoup d’autres sujets et sont passées à la chose suivante. Je sais que certaines personnes adorent ce genre de choses, et si vous êtes ce genre de personne, vous devriez certainement le voir. Cependant, ce n’est pas mon idée d’une heure et demie de plaisir sur une semaine chargée.

J’espérais que nous aurions des conversations intéressantes à venir avec les invités, mais même lorsque les choses étaient les plus animées, cela me semblait toujours si “meh”. J’ai aimé que Big E se retourne contre Goldberg. “Matt Fooool … change ton Twitter …” C’était de loin la meilleure partie, de loin, mais j’ai aussi eu beaucoup de plaisir avec Drake et R-Truth, comme d’habitude.

Beth et Charlotte étaient trop sérieuses et assez ennuyeuses. Gargano et Cole ont montré beaucoup de respect. Banks et Bayley se sont amusés. Dans l’ensemble, ce n’était pas quelque chose que je suggérerais à la plupart des gens.

Verdict = sautez-le.

WWE Untold: HBK vs Angle

À déterminer – Cette première aura lieu le vendredi 3 avril à 10 h HE.

Chronique de la WWE: Drew McIntyre

À déterminer – Cette première aura lieu le samedi 4 avril à 10 h HE.

WWE 24: Edge: la deuxième montagne

À déterminer – Cette première aura lieu le dimanche 5 avril à 10 h HE.

