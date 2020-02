Wrestling News Shuffle: Sting, NXT Blessures, The Revival et plus encore! (2/10/2020)

Ce fut une semaine chargée en lutte professionnelle. Quelles sont les plus grandes nouvelles de la semaine? Plongeons-nous dans le Wrestling News Shuffle et jetons un œil!

Insectes de piqûres de blessures NXT

Après l’épisode de cette semaine de NXT, il semble que quelques membres de sa liste luttent contre des blessures. Dans un rapport NXT Injury Report publié sur la chaîne YouTube officielle de la WWE, il a été confirmé que trois stars de NXT souffrent de blessures après l’épisode de cette semaine.

Tommaso Ciampa a semblé souffrir d’une blessure à la cheville lors de la bagarre avant le match par équipe de six joueurs avec l’ère incontestée. Le statut de Ciampa est actuellement inconnu.

Adam Cole a subi une coupure / lacération sur la tête lors de son match avec Velveteen Dream. Il avait besoin de trois agrafes dans sa tête pour fermer la coupe, mais il ne devrait en manquer aucune en temps de sonnerie.

Enfin, Tyler Breeze souffrirait de raideur et de maux de dos après son match avec le champion NXT Cruiserweight Jordan Devlin.

La prise de Jason

À première vue, aucune des blessures ne semble trop grave et ne devrait entraîner aucun manquement au ring. Nous espérons que tous les trois sont sur la voie d’un rétablissement rapide.

Le renouveau d’AEW?

Il a longtemps été dit depuis six mois que The Revival était mécontent de leurs rôles dans la WWE. Le Wrestling Observer Newsletter rapporte que l’équipe de tag a demandé leur libération de la société après avoir refusé un accord lucratif de cinq ans pour signer à nouveau avec la WWE. À l’origine, leurs contrats devaient expirer il y a des mois, mais comme pour la plupart des contrats de la WWE, une clause de préjudice a entraîné une prolongation des contrats au-delà de la date d’expiration initiale.

La prise de Jason

La WWE a quelques équipes de tag talentueuses sur sa liste, mais pour certains, l’accent n’a pas été mis sur la lutte par équipe de tag dans l’entreprise. L’un des points forts d’AEW a été le regain d’intérêt pour la division par équipe. Le Revival cadrerait avec l’alignement, et leur ajout à AEW pourrait conduire à des matchs potentiellement formidables avec les Young Bucks, Lucha Bros et SCU.

Aux prises avec la politique?

Tout au long de l’histoire de la lutte, de nombreux lutteurs ont poursuivi leurs aspirations politiques. Que ce soit Kane, Jerry Lawler ou Jesse Ventura, cela montre qu’il y a de la vie après la lutte. Cependant, le membre du Congrès Tim Ryan a fait référence à la lutte professionnelle cette semaine qui en a beaucoup d’armes.

Je viens de sortir du #StateOfTheUnion. J’en ai eu assez. C’est comme regarder la lutte professionnelle. Tout est faux.

– Membre du Congrès Tim Ryan (@RepTimRyan) 5 février 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js

Plusieurs personnalités de la lutte, dont Gail Kim, Jim Ross et Paige ont tweeté des réfutations au Tweet controversé. Cependant, c’est le Tweet de nul autre que Glenn Jacobs (Kane) qui a le mieux résumé la situation:

Monsieur, votre déclaration est emblématique de l’élitisme déconnecté, si typique de Washington, qui a aliéné d’innombrables Américains de tous les jours. La lutte professionnelle fait la joie de millions de personnes dans le monde. Les politiciens comme vous n’apportent généralement que de la misère. https://t.co/QgR2gtMKze

– Glenn Jacobs (@GlennJacobsTN) 5 février 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js

La prise de Jason

Honnêtement, je ne suis pas un grand passionné de politique, donc je ne m’y attarderai pas ici. Mais, il est difficile d’être en désaccord avec Jacobs.

La WWE ajoute deux agents libres

Avec tous les discours des lutteurs sautant du navire de la WWE à AEW, la WWE a ajouté deux des plus grands agents libres qui étaient disponibles. Au cours de l’épisode de cette semaine de WWE Backstage, il a été annoncé que la société avait signé Timothy Thatcher et Killer Kross.

La prise de Jason

Kross était l’un des plus grands noms de l’Impact et a joué un rôle important dans leur programmation en 2018 et 2019. Il sera intéressant de voir ce que l’entreprise fait avec Kross, et il ne serait pas surprenant de le voir faire partie de la marque NXT.

Sting revient à la WWE?

Comme nous l’avons tous appris en ce qui concerne la WWE, ne dites jamais jamais. Après les départs à la retraite de Daniel Bryan et Edge, l’idée était qu’ils ne reviendraient jamais sur le ring. Cependant, comme nous l’avons vu récemment, les deux hommes ont pu être blanchis médicalement et retourner sur le ring. L’une des rumeurs faisant le tour des dernières semaines est la possibilité que Sting soit autorisé à revenir sur le ring. Selon PW Insider, Sting avait été poussé à impliquer Sting dans le prochain événement Super ShowDown plus tard ce mois-ci.

La prise de Jason

Je suppose que si Sting devait être autorisé médicalement à revenir, le match pour lequel ce serait serait un match de WrestleMania avec l’Undertaker. Cependant, nous sommes probablement éloignés de 10 ans de cette confrontation intrigante.

Que pensez-vous de l’actualité de la lutte cette semaine? Lancez la discussion en publiant vos commentaires ci-dessous!