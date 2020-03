Wrestling Whispers: la préoccupation de Shayna Baszler

Bienvenue à tous dans un autre ajout à Wrestling Whispers.

Entre les suites d’AEW: Revolution et les préparatifs de WrestleMania, il y a beaucoup de buzz autour de la communauté de catch.

Préoccupation au sujet de Shayna

Le plan actuel pour WrestleMania est Shayna Baszler défiant Becky Lynch pour le Championnat RAW féminin.

Cependant, on s’inquiète du rôle de Shayna en tant que candidate au championnat. Dans l’épisode de RAW de lundi dernier, Baszler a combattu Kairi Sane. Leur match n’a pas été un succès auprès des fans qui ont scandé «c’est ennuyeux». Non seulement Shayna n’a pas impressionné les fans, mais aussi (prétendument), son patron Vince McMahon.

Même avec Vince remettant éventuellement en question les choses; les plans ont avancé dans la Chambre d’élimination. Pourtant, ce match n’a pas non plus été très bien reçu; avec une tentative très lourde de donner à Shayna une apparence forte.

Le retour de Ronda?

Cela fait plus d’un an que le match principal de WrestleMania de Ronda Rousey contre Charlotte Flair et Becky Lynch.

Depuis lors, la star est absente de la télévision de la WWE. Mais plus tôt cette semaine, Rousey a été vu au siège de la WWE à Stamford, Connecticut.

Cela a conduit à des spéculations sur la question de savoir si Rousey est prêt à retourner à la WWE. Étant donné que son amie Shayna Baszler est en conflit avec l’ancienne rivale de Ronda, Becky Lynch, ce serait le moment idéal pour Rousey de faire son retour.

Victoire au titre de Jon Moxley

Samedi dernier à AEW Revolution, Jon Moxley a battu Chris Jericho pour devenir le nouveau champion AEW.

Des plans sont en préparation depuis un certain temps pour que Moxley devienne champion AEW.

Sur la base des événements de l’épisode de Dynamite de mercredi dernier, il semble que Moxley continuera sa querelle avec Chris Jericho et The Inner Circle.

Mais en fin de compte, AEW pourrait planifier que Moxley relance sa querelle avec Kenny Omega ou commence une nouvelle rivalité avec Hangman Page.

Les débuts de Lance Archer

La star de NJPW, Lance Archer, devait faire ses débuts à l’AEW la semaine dernière. La société avait fait la promotion de l’apparence d’Archer avant l’épisode de mercredi, mais Archer ne s’est jamais présenté.

Aucune raison n’a été donnée pour l’absence d’Archer, mais il est un nouveau signataire d’AEW et devrait faire ses débuts très bientôt.

Client de Jake Roberts

Jake Roberts a fait une apparition surprise dans l’épisode de Dynamite de la semaine dernière pour annoncer qu’il a un nouveau client qu’il amène à AEW.

La spéculation commence déjà sur le client mystère de Jake. Jusqu’à présent, Lance Archer et Brodie Lee sont les deux meilleurs prétendants, et Matt Hardy est également considéré comme une possibilité.