Wrestling Whispers: Les Bella Twins HOF sont-ils liés?

Intronisés au WWE HOF

Nous ne sommes qu’à quelques semaines du WWE Hall of Fame et les fans sont impatients de découvrir qui rejoindra Batista et NWO dans la classe 2020 HOF.

Selon WrestleVotes, les prochains noms qui seront annoncés pour le Hall of Fame sont Jushin Thunder Liger et The Bella Twins.

La possible induction des Bellas Twins a suscité des réactions mitigées de la part des fans. Alors que les fans de Bella sont ravis de cet honneur pour leurs lutteurs préférés, d’autres estiment qu’il est trop tôt pour qu’ils soient intronisés.

Undertaker et WrestleMania

Avec WrestleMania 36 dans quelques semaines, beaucoup se demandent si The Undertaker fera une apparition.

Les dernières rumeurs disent que The Deadman participera à un match à WrestleMania contre AJ Styles.

Styles n’a pas été en action avec une blessure à l’épaule qu’il a subie au Royal Rumble, mais il devrait être bien juste à temps pour WrestleMania.

Statut du contrat WWE

Lundi dernier, il est apparu que nous avons vu le dernier de Matt Hardy lorsqu’il a été battu par Randy Orton. Beaucoup ont spéculé que Hardy n’avait pas signé un nouveau contrat avec la WWE et c’était une façon de le radier de la télévision.

Cependant, Hardy sera sur RAW la semaine prochaine pour participer à un match contre Orton. Avant que les fans ne soient trop excités, cela ne signifie pas que Hardy a renouvelé son contrat. Il n’y a pas de nouvelles des plans futurs de Hardy, mais son contrat expire le 1er mars.

En parlant de contrats, Rusev a été tenu à l’écart de la télévision en raison de négociations contractuelles. Même s’il participera à un match par tag lundi prochain sur RAW; Rusev et la WWE sont toujours en négociations sur un nouveau contrat.

AEW & NJPW

La semaine dernière, les téléspectateurs ont vu l’ancien NJPW et l’actuelle star de ROH Jeff Cobb apparaître sur AEW: Dynamite; quand il a aidé The Inner Circle avec une attaque sur Jon Moxley. Pour ceux qui se demandent, Cobb n’est pas signé à temps plein avec l’entreprise; même si Cody Rhodes essaie de le signer pour un accord. Cobb aurait voulu continuer à travailler en tant qu’agent libre et faire des apparitions pour d’autres promotions.

NJPW devrait organiser son événement de la dynastie de lutte au Madison Square Garden le 22 août. Ceux qui espèrent voir Jon Moxley et Chris Jericho seront déçus. Même s’ils luttent également pour NJPW, AEW ne leur permettra pas de participer à l’événement MSG.

Même si AEW retient Moxley et Jericho de l’événement de NJPW au Madison Square Garden; Cody Rhodes a récemment expliqué comment AEW est disposé à travailler avec NJPW à l’avenir.