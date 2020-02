Wrestling Whispers: plus de noms pour la WWE HOF

Bienvenue à tous dans l’édition de cette semaine de Wrestling Whispers.

Wrestling Whispers est un résumé rapide de certaines des meilleures histoires que vous avez peut-être manquées au cours de la semaine.

Aujourd’hui, nous avons beaucoup de choses à discuter sur les noms des rumeurs pour le WWE HOF et un indice possible sur The Exalted One d’AEW.

Passons donc aux rumeurs de cette semaine.

2020 WWE HOF

Comme tout le monde le sait cette année, Dave Batista, NWO et The Bella Twins seront intronisés au WWE Hall of Fame.

Eh bien, il y a quelques autres noms qui pourraient rejoindre la classe de cette année. Les dernières stars qui auraient été intronisées sont le British Bulldog Davey Boy Smith. Les fans du British Bulldog ont fait du lobbying pour son intronisation au Hall of Fame et il semble qu’ils obtiendront enfin leur souhait.

Un autre nom inclus sur la liste est l’ancien champion de la WWE JBL. Avec l’inclusion de JBL et du British Bulldog, la classe du Temple de la renommée 2020 s’annonce grande.

Rumeurs WrestleMania

WrestleMania est dans six semaines et la WWE finalise toujours les plans pour certains de leurs matchs.

Selon certaines informations, John Cena aurait un match à WrestleMania et son adversaire pourrait être Elias.

Pendant ce temps, la championne féminine de SmackDown, Bayley, est actuellement en conflit avec Naomi, et la rumeur veut que leur rivalité puisse se poursuivre jusqu’à WrestleMania. Alors que les fans espéraient voir Bayley vs Sasha, les rapports suggèrent que Naomi sera la candidate au championnat de Bayley à WrestleMania.

Une autre rumeur faisant le tour du monde est le statut de Goldberg à la WWE. Selon les dernières nouvelles, Goldberg ne devrait pas apparaître à WrestleMania, ce qui a laissé supposer qu’il perdra son match contre The Fiend at Super Showdown.

Qui est l’Exalté?

L’une des plus grandes histoires d’AEW est de savoir qui est le leader de The Dark Order. Pendant des semaines, l’écurie a parlé de The Exalted One, conduisant à des spéculations sur qui est leur chef.

Au cours de l’épisode de Dynamite de mercredi dernier, l’ancienne star de l’ECW Raven a été vue dans le public pendant le segment de The Dark Order.

Matt Hardy est un autre nom qui apparaît comme The Exalted One. Comme tout le monde le sait, le contrat de Hardy avec la WWE expirera le 1er mars, et il n’y a pas de mot sur les plans futurs de Hardy, bien qu’il continue de taquiner un possible saut à AEW.

Statut de Jeff Cobb

Cette semaine, Jeff Cobb a eu son premier match à AEW, ce qui lui a valu de perdre par l’intermédiaire de Jon Moxley.

Pour les fans qui s’interrogent sur le statut de Jeff Cobb, on lui aurait offert un contrat avec Tony Khan, ce qui lui permettrait de travailler à la fois pour AEW et NJPW. Aucun mot sur si Cobb a conclu un accord, mais une signature avec AEW serait énorme pour les deux parties.