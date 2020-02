Wrestling Whispers: Wrestling Rumors & Gossip – EC3 AEW Bound?

Bienvenue à tous à Wrestling Whispers.

Contrat négociations

Quelques stars de la WWE sont en train de négocier un contrat, laissant leur statut avec la société en suspens.

Rusev est un nom qui est actuellement en conflit contractuel avec son employeur. Les deux n’ont pas pu parvenir à un accord, c’est pourquoi The Bulgarian Brute a été MIA de la télévision.

Mis à part Rusev, The Revival sont également au point mort avec leurs contrats. Bien qu’on leur ait proposé un nouvel accord garanti pour leur rapporter un salaire à 7 chiffres, The Revival aurait déclaré à la WWE son intention de partir une fois leurs contrats expirés plus tard cette année.

EC3 est un autre nom qui a des fans spéculant sur son avenir avec la société. Le champion AEW Chris Jericho a publié une photo Instagram de lui et de l’EC3. La légende de Jéricho a révélé qu’il avait eu une longue conversation avec EC3 et que de bonnes choses étaient en réserve pour la star. Jericho a également étiqueté All Elite Wrestling dans sa légende, ce qui amène beaucoup à se demander si EC3 est lié par AEW.

Communiqués de NXT

Alors que la WWE s’occupe des négociations contractuelles avec la liste principale, quelques talents de NXT quittent l’entreprise.

Taynara Conti aurait quitté NXT. La nouvelle a éclaté hier que la star a quitté l’entreprise en raison d’un désaccord sur l’argent. Conti est devenue si fatiguée qu’elle a même refusé de participer à un match royal de bataille de femmes en janvier.

Conti n’est peut-être pas la seule star à quitter NXT. Des rumeurs circulent selon lesquelles le lutteur de NXT UK Killer Kelly est également sur le point de sortir. Les fans ont remarqué que Kelly ne faisait plus figurer NXT UK dans sa biographie Twitter, ce qui laisse supposer qu’elle n’est plus à la WWE.

Aucune des deux stars n’a commenté leur statut au sein de l’entreprise, mais cela n’a pas empêché la spéculation sur leurs plans futurs après la WWE.

Premier match de Jake Hager

Cela fait quatre mois que Jake Hager a fait ses débuts à AEW. Jusqu’à présent, la star agit comme un homme de main pour le champion AEW Chris Jericho, mais nous ne l’avons pas vu participer à un match.

Eh bien, cela va bientôt changer. Le premier match AEW de Hager devrait avoir lieu au Revolution PPV le 29 février à Chicago. Selon la rumeur, l’adversaire de Hager est Luchasaurus, et les fans sont ravis de voir Hager enfin participer à son premier match.

Blessure de Kong

Cette semaine sur AEW: Dark, les fans ont pu voir le démantèlement de The Nightmare Collective. Après avoir perdu leur match, Mel et Luther ont déclenché une attaque vicieuse contre Kong. Après le passage à tabac, Kong a été aidé dans le dos par le personnel médical. AEW enverra plus tard un tweet disant que King a subi une blessure grave et que personne ne sait quand elle reviendra.

Les fans ne devraient pas trop s’inquiéter de la blessure de Kong. La blessure de la star fait partie d’un scénario kayfabe pour l’écrire pendant qu’elle filme la saison 4 de la série Netflix GLOW.

Tour du talon de Britt

Pour les fans qui ont apprécié le tour de talon de Britt Baker, vous avez Kenny Omega à remercier pour cela.

Omega est chargée d’aider la division féminine et a eu l’idée de faire tourner le talon de Baker. Jusqu’à présent, l’idée d’Omega semble fonctionner, les fans étant intrigués par la nouvelle attitude de mauvaise fille de Baker.

