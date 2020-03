Wrestling Whispers: WWE Eyeing Trish vs Sasha

Bienvenue à tous dans l’édition de cette semaine de Wrestling Whispers. Il y a beaucoup d’excitation dans l’air après le WWE Super Showdown et AEW Revolution. De plus, avec Wrestlemania en route, cela s’annonce comme un grand moment pour les fans de catch.

Voyons donc ce qui a créé le buzz cette semaine.

Plans de WrestleMania

Malgré les rumeurs précédentes selon lesquelles la WWE n’avait aucun plan WrestleMania pour lui, Goldberg a remporté le championnat universel de Bray Wyatt à Super Showdown. Comme nous l’avons vu dans l’édition de Smackdown de vendredi dernier, il semble que Roman Reigns défiera Goldberg pour le titre à WrestleMania.

Une autre rumeur qui fait le tour est le match de Drew McIntyre et Brock Lesnar. Selon certaines informations, Drew devrait battre Brock pour le championnat de la WWE. Bien que ce soit une nouvelle passionnante pour les fans, ils savent aussi ne pas abandonner leurs espoirs car tout peut changer à la WWE.

Les anciennes divas de la WWE créent le buzz

Cette semaine, de nombreux messages sur les réseaux sociaux des anciennes Divas de la WWE ont laissé les fans curieux de la signification de son message.

Trish Stratus s’apprête à célébrer le 20e anniversaire de ses débuts à la WWE le 19 mars. Sur sa page Twitter, Trish a publié une courte vidéo vantant son anniversaire, qui comprenait également une photo d’elle et de Sasha Banks. Cela conduit à la spéculation que les deux femmes pourraient participer à un match. Les fans veulent un match Trish vs Sasha depuis leur confrontation au Royal Rumble 2018. À l’approche du 19 mars, les fans sont curieux de savoir sur quoi Trish et Sasha pourraient travailler.

Quelques autres Divas qui ont fait la une des journaux cette semaine sont Lita, Gail Kim et Christy Hemme. Vendredi, les femmes ont publié des photos en noir et blanc d’elles-mêmes faisant la promotion d’un projet appelé This Is Kayfabe. On ne sait pas ce qu’est le projet, mais les fans pensent qu’il pourrait s’agir d’un podcast, d’un documentaire ou d’un livre révélant tous les secrets de la lutte.

Le mystère de l’Exalté continue

L’Exalté continue d’être l’un des plus grands mystères d’AEW. Récemment, des indices ont été supprimés indiquant qu’il pourrait s’agir de Matt Hardy.

Le contrat de Hardy avec la WWE a expiré avec la WWE le 1er mars. La WWE avait essayé de faire rester Hardy en lui offrant un rôle dans NXT.

Bien que les fans soient convaincus que Matt Hardy est lié par AEW, la star n’a fait aucune déclaration officielle sur ses projets futurs.

Les débuts de Lance Archer

La plus grande nouvelle pour AEW cette semaine est la signature de la star de NJPW, Lance Archer.

Archer fera ses débuts sur AEW Dynamite mercredi prochain et les fans sont curieux de savoir ce qui attend la star.

Une théorie est qu’il pourrait être The Exalted One puisque The Dark Order utilise le slogan d’Archer “Everybody Dies”.

Une autre théorie est qu’Archer pourrait poursuivre Jon Moxley en raison de son histoire dans NJPW.

Quelle est la prochaine étape pour Moxley?

A Revolution, Moxley a battu Chris Jericho pour le championnat AEW.

Mercredi, les fans découvriront quelle est la prochaine étape pour Moxley et qui sera le premier challenger pour lui.

Lors de la conférence de presse après le PPV, Moxley a mentionné Jeff Cobb, MJF et Cody Rhodes comme des lutteurs potentiels qu’il aimerait affronter.