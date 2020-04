WWE 2K21 annulé?

2K Sports

Comment une franchise peut-elle rebondir après une

et un désastre total comme WWE 2K20? Pourquoi, pour commencer, vous abandonnez votre ancien

idées prévues pour la suite 2K20.

Selon l’écrivain de jeux vidéo de la WWE Justin Leeper, c’est

exactement ce qui s’est passé. Via une source fiable, Leeper affirme que WWE 2K21

a maintenant été complètement annulé.

Si vous vous souvenez, la fin de l’année dernière a vu l’avenir de la WWE 2K21

énormément en l’air, avec à ce moment-là à 50/50

le suivi recevra le feu vert.

Pour de nombreux joueurs, il était prévu que le WWE 2K21 officiel

annonce se produirait pendant WrestleMania 36. Bien sûr, cela n’a pas

arriver, et maintenant il semble que 2K21 a été entièrement haché.

WWE 2K20 est considéré comme l’un des pires jeux vidéo de lutte

de l’ère moderne, avec son gameplay criblé de pépins, son chargement sujet aux erreurs

écrans, ses modèles de personnages scandaleusement mauvais, et sa liste décevante conduisant à des fans et des critiques dénigrant

le jeu pour son injouabilité.

Se remettre de cette catastrophe allait prendre un marketing impressionnant

et PR spin de proportions magiques, et à la place, l’appel a été fait pour supprimer

ces plans WWE 2K21.

Ces démangeaisons pour obtenir leur correctif de jeu vidéo WWE, ne craignez pas,

2K sort un nouveau jeu WWE plus tard cette année. Tout ce que nous savons

en ce moment, c’est que ce sera un «type différent» d’offre de la WWE et que le

le jeu sera développé par quelqu’un d’autre que Visual Concepts.

Une annonce sur ce jeu mystère est attendue plus tôt

plutôt que plus tard, et il est toujours prévu de lancer WWE 2K22 à un moment donné

en 2021.