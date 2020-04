WWE Airs First Package Promo pour WrestleMania 37

WWE

À peine une fin de WrestleMania commence-t-elle habituellement qu’une autre commence, mais, compte tenu des circonstances uniques auxquelles la WWE était confrontée la nuit dernière, la société a choisi de ne même pas attendre les derniers instants de 36 avant de lancer le bal pour 37.

Malgré une soirée entière d’action à venir pour la plus grande scène de tous cette année, la diffusion de la nuit dernière a vu la WWE diffuser son premier package promotionnel officiel pour l’événement de 2021. WrestleMania 37, qui devrait avoir lieu le 28 mars au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, a été dévoilé lors du retour tant attendu de la société à Hollywood.

La promo, comme vous pouvez vous y attendre, s’appuie assez fortement sur cette idée avec un certain nombre de moments célèbres du écran d’argent cooptés dans les gadgets des plus grandes stars de la société. Becky Lynch est référencée sur le DeLorean de Back to the Future, le nom de Drew McIntyre orne l’entrée de la jetée de Santa Monica, et ainsi de suite.

Le clip se termine même par un clip nostalgique du célèbre “Welcome to WrestleMania!” De Vince McMahon! adresse de WrestleMania III. Vous pouvez voir le clip dans son intégralité ci-dessous, mais il semble que la WWE veuille mettre les circonstances difficiles de l’événement de cette année derrière eux le plus rapidement possible.