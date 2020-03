WWE annonce toujours Bray Wyatt en tant que champion universel, John Cena réagit au retour de la WWE

Juste pour vous montrer à quel point un changement mettant le championnat universel sur Goldberg a été tardif, la WWE diffuse des publicités à Pensacola, en Floride, faisant la promotion de leur prochain événement en direct à Mobile, en Alberta (à environ une heure). Ils annoncent The Miz contre Bray Wyatt pour le championnat universel. Croyez-le ou non, les plans changent (et souvent!) À la WWE et cela ne fait que le montrer. La WWE a également modifié ses plans originaux pour AJ Styles contre Aleister Black sur RAW, repoussant leur match complet jusqu’à l’événement de la télévision à la carte WWE Elimination Chamber dimanche.

John Cena s’est rendu sur Twitter lundi, commentant son retour à la WWE sur SmackDown et son match avec “The Fiend” Bray Wyatt à WrestleMania:

Que va dire @WWEBrayWyatt à propos de @JohnCena ce vendredi sur la toute nouvelle ‘Firefly Fun House’?

📺: Vendredi à 8e / 7c sur FOX pic.twitter.com/DlYDfcdI2Q

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 3 mars 2020

Je tiens à remercier @WWEonFOX et plus important encore @WWEUniverse pour une telle expérience émotionnelle sur #Smackdown. Je suis allé à Boston pour dire «au revoir», mais j’ai réalisé que peu importe où la vie m’emmène, @WWE est toujours à la maison.

Maintenant, sur #WrestleMania! pic.twitter.com/XFFPQg6bHR

– John Cena (@JohnCena) 3 mars 2020