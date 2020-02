WWE Backstage Report: 11 février 2020

WOO ~! Charlotte Flair rejoint la WWE Backstage pour parler de la victoire du Rumble féminin et de la possibilité de défier le Championnat féminin NXT!

CM Punk revient dans les coulisses de la WWE!

The Voice of the Voiceless est à nouveau aux côtés de Renee Young, Booker T et Paige. Booker est particulièrement motivé car les XFL Houston Roughnecks ont gagné au début de la saison 2020 de XFL! Mais ils ont battu l’équipe de Renee dans les Wildcats de Los Angeles. CM Punk est contrarié par le fait que la XFL n’ait pas encore d’équipe à Chicago. Mais il a très bien applaudi les Blackhawks de Chicago de la LNH, «la meilleure équipe de hockey au monde». Oh, et c’est la route vers WrestleMania! Quant à Paige, elle a réalisé qu’elle n’était pas dans les graphiques d’introduction, et ce n’est pas cool. Booker y est, bien sûr! Qui a-t-il payé? Personne, ce sont ses anneaux HoF qui l’ont fait entrer.

Mais pour continuer, la WWE a eu une semaine bien remplie, mais au cas où vous en auriez manqué…

Juste les points forts!

Pour SmackDown: le mouvement Oui pourrait ressembler davantage au dragon américain à ce stade; Le baron Corbin veut #OneMoreMatch, et Roman Reigns dit qu’il sera dans une cage en acier; Carmella est FABULEUSE car elle est encore une fois candidate # 1 au Championnat féminin de SmackDown; la réponse à “Who’s next ?!” est THE FIEND au WWE Super Showdown!

Pour Raw: Rhea Ripley veut une réponse de Charlotte Flair, mais The Queen joue timidement; Le Viper n’a toujours pas expliqué ses actions, mais il a décimé une autre légende vivante de Matt Hardy; et en un clin d’œil, le Messie du lundi soir a sauvé son disciple et a permis à Murphy de remporter la victoire dans l’événement principal à 8 hommes! Mais peut-être le plus grand moment de tous a été Shayna Baszler attaquant Becky Lynch et lui prenant une grosse bouchée sanglante!

Le panneau Backstage discute L’Homme et la Reine de pique.

Une autre incroyable Becky VS Asuka, mais qu’en est-il de l’attaque choquante de Shayna? Booker sait que Shayna est un dur à cuire dans la vraie vie, mais cela lui a valu des flashbacks sur Gangrel et The Brood. Était-ce censé être comme ça? Paige comme Glampire, elle a eu des vibrations de Mike Tyson ou quelque chose. Cela pourrait être une chose ponctuelle pour avoir un impact, pour montrer que Shayna est sauvage. C’était vraiment étrange, mais ça a fait beaucoup de bruit. Punk dit que la mauvaise publicité n’existe pas, mais un dur à cuire comme Baszler ne devrait même pas avoir besoin de cela. Est-ce au moins un bon moyen d’amener les téléspectateurs non-NXT à regarder Shayna? Pour Punk, le fond légitime suffit. Shayna est la méchante, alors peut-être que si elle a besoin de quelque chose pour battre le visage, cela peut être ça.

Booker raconte que l’humanité avait Socko et la griffe mandibule, donc cela pourrait être le tour de Shayna dans sa manche. Mais Renee dit que l’élément intéressant est que nous voyons de plus en plus de photos de WrestleMania 36 se focaliser, en particulier dans la division féminine. Il ne nous reste que 54 jours, après tout. Paige aime que ce soit de nouvelles femmes qui soient présentées et de nouveaux matchs. Rhea VS Charlotte, Shayna VS Becky, Carmella VS Bayley, nous nous libérons enfin de la concentration sur les quatre cavalières WWE / NXT.

Punk ajoute qu’il y a encore des spectacles entre les deux, ce qu’il n’aime pas. Un PPV de trop en ce qui le concerne. Tout le monde devrait se concentrer uniquement sur WrestleMania, donc au moins avec Shayna apparaissant sur Raw, nous obtenons un match de titre bien défini.

Le panel Backstage discute de l’épreuve de force promotionnelle d’Orton et Hardy.

La Viper a affirmé que ce qu’il lui avait fait de mal plus que Edge, mais V1 a exigé de savoir: «Qu’est-ce qui ne va pas avec vous!?» Punk voit ce segment et ne veut rien dire de bien sur Orton. Mais quand Orton est motivé, y a-t-il quelqu’un de meilleur? Booker est d’accord: “C’est mon gars.” Punk continue de dire que les fans détournent les yeux de la balle et se complaisent, mais quand Orton peut s’enfoncer dans une histoire, il n’y a personne de mieux en ce moment. Orton est né dans l’entreprise, sait comment parler et lutter, et «comprend». Punk veut voir où cela va se passer.

Paige est super excité car Orton est le meilleur. Tout ce que fait Orton est parfait. Et le retour d’Edge a donné à Paige tellement d’espoir pour sa propre situation, alors cela a parfaitement fonctionné pour Orton d’écraser ce sentiment! Les frissons et la vraie émotion, c’était du bon matos. Mais alors, avec Hardy prenant le Con-Chair-To et tweetant son «au revoir», est-ce la fin de Hardy? Tout le monde veut savoir ça! Booker dit qu’il ne s’agissait même pas de Hardy, malgré le tweet. Booker veut savoir si Hardy est cassé, et Punk est à peu près sûr que le coup de chaise devait l’avoir fait. Mais la saison de WrestleMania ne fait que s’agrandir avec cela.

DERNIÈRES NOUVELLES!

John Cena revient à SmackDown le 28 février 2020, lorsque SmackDown est dans sa ville natale de Boston! Que dira le visage qui dirige l’endroit si proche de WrestleMania?