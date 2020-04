WWE Backstage Report: 14 avril 2020

D’accord, pas vraiment. Mais il aura la superstar classée R, EDGE! Comment se sent le WWE Hall of Famer après le week-end de WrestleMania?

CM Punk revient dans les coulisses!

Lui, Renee Young, Booker T et Christian sont ici, et Punk dit qu’il a été construit pour «l’isolement». Il n’a pas besoin qu’on lui dise de rester loin des autres. Mais il espère que tout le monde est en sécurité et en bonne santé. #FlattenTheCurve. Mais pour les entreprises, la WWE est dans WrestleMania Aftermath et certains nouveaux champions apprennent ce que c’est que d’avoir des cibles sur le dos. Avec ça, il est temps pour…

Juste les points forts!

Sur SmackDown, les tables ont tourné! The New Day suppose que ce n’est pas parce que John Morrison a retenu les services de The Miz que The Miz peut y aller facilement. Vendredi prochain, les championnats SmackDown Tag Team seront en jeu quand ce sera The Miz VS Jey Uso VS Big E! Que se passe-t-il lorsque les trois autres moitiés se battent pour les titres? Tamina recevra alors un match de championnat féminin de SmackDown SI elle peut dépasser Sasha Banks! Est-ce que Bayley fait des chèques Le patron ne peut pas encaisser? Les champions par équipes féminines de la WWE sont TOUJOURS Alexa Bliss et Nikki Cross après une revanche de WrestleMania! Et Braun Strowman est un champion de combat qui est prêt à #LetHimIn. Le démon récupérera-t-il la grosse ceinture bleue? Ou va-t-il #GetTheseHands?

A Raw, les matchs de qualification de Women’s Money in the Bank sont devenus brutaux! Shayna Baszler ARRÊTE le bras de Sarah Logan pour frapper son ticket pour le match de classement. Mais The Man ose toutes les femmes de la WWE à venir la chercher avec cette mallette MITB. Parce que Becky est prête à “choquer le monde” à nouveau. Quant à The Queen, elle est retournée à NXT pour leur enseigner une «leçon d’humilité». Est-ce que le noir et le jaune s’inclineront devant Charlotte Flair? Et la résurrection du Monday Night Messiah commence par une attaque contre le champion du monde WWE! Seth Rollins #BurnItDown et renaîtra-t-il des cendres du rêve de Drew McIntyre?

Le panel discute!

McIntyre n’est champion du monde de la WWE que depuis neuf jours et déjà The Architect veut y mettre fin. Les réflexions de Booker sur cette nouvelle querelle mettent définitivement McIntyre «au cœur du mélange». McIntyre n’est pas quelqu’un qui doit rester à l’écart et attendre qui sera le prochain. Rollins s’intensifie et nous savons que les deux hommes peuvent concourir à un niveau très élevé. La magie qu’ils créent est très attendue par Booker. Et nous recherchons toujours un couple qui peut être «marié l’un à l’autre» dans une longue querelle, et c’est tout pour Booker.

Christian ajoute que c’est la bonne décision. Il aime que Rollins bouge légèrement et laisse pousser cette barbe. Peut-être que les cheveux de la poitrine vont aussi? Christian se souvient avoir dit à CM Punk qu’un jeu de poils fort sur la poitrine était bien chauffé. Christian continue d’apprécier la confiance et même l’arrogance de Rollins. Même après une défaite, il a ce comportement, ce sens du contrôle et pourtant imprévisible. C’étaient des choses dont Rollins avait encore besoin, et cela ajoute des couches. Mais surtout, McIntyre a traversé un monstre à Brock Lesnar, alors maintenant il est temps de le changer pour un adversaire plus petit et plus rapide. Ces deux-là feront ressortir le meilleur l’un de l’autre.

CM Punk dit que c’est le meilleur endroit possible pour Rollins et McIntyre. Comme l’a dit Booker, il y a des moments où vous voulez que deux gars soient liés ensemble beaucoup plus longtemps que le prochain PPV. Ces gars-là pourraient aller jusqu’à SummerSlam ou au-delà. Rollins se met une pression inutile sur lui en tant que “The Guy”, donc s’il n’est pas The Guy, il met une puce sur son épaule. McIntyre, quant à lui, est un gros botteur de cul que les fans soutiendront à cause de son voyage. CM Punk regardera ce match à coup sûr.

Renee apporte des choses à la nouvelle écurie de Zelina Vega et comment c’était au milieu de tout hier soir. Christian dit que Vega est génial, super talentueux et vraiment bon au micro. Elle va là-bas et a plus de confiance grâce à son trio. Sa confiance crée à son tour la crédibilité du trio, et il fonctionne qu’ils sont unis avec elle. Il voit seulement les choses grandir d’ici.

CM Punk aime Vega, et pas seulement parce qu’elle a joué le rôle d’AJ Lee dans le biopic de Paige. Vega se concentre sur le fait d’être le «valet», le manager, un art oublié de diriger plusieurs lutteurs. Et quand c’est une femme, cela le rend encore plus grand parce que nous ne l’avons jamais vu auparavant. Elle pourrait tout ramener aux côtés de ce «groupe de inadaptés». Punk dit que ces gars ne semblent pas s’emboîter, mais ils deviennent une alliance dangereuse. Il aimerait même voir un ou deux membres supplémentaires pour certaines équipes de mix-and-match. Vega est la colle qui tient le tout ensemble et en fait une grande stabilité.

Renee déplace les choses vers SmackDown. Bray Wyatt essaie de pleuvoir lors du défilé de Strowman son premier vendredi en tant que champion universel de la WWE. Bray jure de retirer Strowman, mais Strowman dit qu’il va #LetHimIn. La réponse de Punk est un peu négative. Bray et Strowman ne sont pas encore revenus sur des bases solides. Strowman est quelqu’un que la WWE n’a pas appuyé sur la gâchette avant de le faire. Il est maintenant au sommet, mais il affronte un véritable favori des fans qui n’a pas encore passé sa journée au soleil. Cela semble précipité, comme si cela avait pu attendre SummerSlam ou jusqu’à ce qu’il puisse être construit plus gros. Mais ce ne sont que les premières étapes, nous devrons donc attendre et voir ce qui en sortira. Le bouledogue français de Punk, Larry, semble lui aussi négatif.

Booker dit que c’est de la lutte, et Fiend VS Strowman est un événement principal «partout dans le monde». Strowman s’est retrouvé sous les projecteurs et a cette puce sur son épaule, tout comme le panel Backstage le disait la semaine dernière. Strowman doit faire ses preuves, et qui mieux que Bray Wyatt pour faire cela? Christian est plus d’accord avec Punk. Strowman VS Wyatt aurait pu se produire plus tard, étant donné l’histoire en arrière. Christian pense que nous avons déjà vu la bascule du championnat universel plusieurs fois de trop. Avec Braun ayant cette puce sur son épaule, étant le remplaçant de Roman Reigns, la WWE devrait le construire en premier. Ils devraient donner à Strowman une course solide avec le titre en premier. Si lui et Bray se séparent d’abord, cela rendrait leur match encore plus grand.

Pour Christian, Bray est un type Roddy Piper, où il n’a pas vraiment besoin de ce titre pour participer à l’événement principal. Booker est d’accord, car Bray a déjà dit qu’il ne s’agissait pas du titre. Nous devons amener Strowman dans un endroit où il doit être. Il ne s’agit pas du titre de Booker, car The Fiend l’a dit. Punk dit que “les gars qui ne gagnent pas le titre disent que ce n’est pas à propos du titre.” Mais comment obtenez-vous de la sympathie pour un gars comme Strowman? Comment obtenez-vous de la sympathie pour un gars comme The Fiend? C’est fascinant, mais le timing est loin.

En parlant de timing, Renee évoque que ce n’était qu’une question de temps avant que la romance de Lashley-Lana ne commence à frapper un patch rugueux. Nous avons vu cette tension sur Raw ces dernières semaines. La nuit après WrestleMania, Lashley a fait savoir qu’il envisageait de trouver un nouveau manager, ou peut-être juste une nouvelle épouse. Qui a vu ça venir? Flashback sur l’édition du 10 décembre 2019 de Backstage! CM Punk lui-même a réservé cela! Après le décollage, Rusev se lave les mains de Lana, puis Lana finit par broyer les nerfs de Lashley. Lashley quitte Lana et rejoint Rusev dans un groupe anti-Lana!

Retour au présent, Renee dit que Punk l’a cloué. Même Punk est surpris d’avoir prédit celui-ci. Mais c’était vraiment évident, vraiment. Tout le monde veut que Lana se taise maintenant. Maintenant, nous devons attendre l’étrange Lana dans un match Shark Tank, et la garder juste là pour un spectacle entier. Tout le monde va l’adorer. Renee espère que Lio Rush reviendra pour rejoindre Lashley. Mais aussi formidable que soit le retour de Lio à ce rôle (pour Renee, au moins), le retour d’Edge a été énorme pour la WWE! Et après la pause, Edge fait ses débuts dans les coulisses!